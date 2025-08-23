Cortes de luz afectarán zonas de Heredia, Limón y San José este domingo: consulte aquí los sectores impactados

Corte de luz este domingo afectará servicios en Heredia y varias zonas de Limón y San José, por obras de mantenimiento.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) programaron cortes de energía para el domingo 24 de agosto de 2025 en sectores de Heredia, Limón y San José, debido a labores de mantenimiento preventivo y obras eléctricas.

En Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia, la CNFL ejecutará trabajos entre las 8 a. m. y las 4 p. m.

El corte afectará desde los alrededores de la planta Bimbo, 2,1 kilómetros al este hasta la zona de la Chicharronera, llegando hasta el cruce con la línea férrea.

CNFL interrumpirá servicio eléctrico este domingo en Santa Rosa de Santo Domingo, Heredia, entre Bimbo y la Chicharronera. (CNFL/Sitio web)

La interrupción alcanzará a 558 servicios en esta zona. La CNFL advirtió que las personas usuarias en sectores cercanos podrían enfrentar perturbaciones leves o cortes breves del suministro eléctrico.

Por su parte, el ICE informó sobre interrupciones en Limón y San José para ese mismo día.

En Siquirres, Limón, se verán afectadas las localidades de Milano, Bella Vista y Silencio, entre las 7 a. m. y las 4 p. m., debido a mantenimiento programado.

Mientras tanto, en Barrio Corazón de Jesús en San Isidro de El General, Pérez Zeledón, el corte se extenderá desde las 7 a. m. hasta la 1 p. m.

