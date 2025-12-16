Adulto mayor muere luego de caer en tanque séptico en Santa Ana

Socorristas declararon al adulto mayor sin vida en el sitio (Imagen con fines ilustrativos)

Un hombre de 65 años fue hallado sin vida dentro del tanque séptico de su casa, situada en el distrito de Brasil, en Santa Ana.

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a las 9:15 a. m. de este martes y envió una unidad de soporte avanzado y una unidad de rescate al sitio. Al llegar los socorristas encontraron al hombre sumergido y sin signos de vida.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial se apersonaron para iniciar las pesquisas que esclarecerán el caso. Durante la mañana, realizaron el levantamiento del cuerpo y lo llevaron a la Morgue Judicial para su autopsia.

Otros casos

En mayo del 2018, un niño de año y cinco meses falleció poco después de caer en un tanque séptico plástico. Fue su misma madre quien lo extrajo y comenzó a hacerle ejercicios de resucitación.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de la Palma en el distrito de La Cuesta, en Corredores, Puntarenas, cerca de la frontera con Panamá.

En ese momento, José Domingo Cruz, oficial de Fuerza Pública, aseguró que el hecho ocurrió cuando el menor salió de la casa y caminó hasta el tanque de aguas negras.

“No se sabe la razón por la cual ese tanque no tenía colocada la tapa”, dijo entonces.

En marzo del 2013 se reportó una situación similar. Un niño de 2 años murió ahogado en la Clínica de Batán, en Limón, tras caer en un tanque séptico.

El accidente ocurrió en Zent Nuevo de Matina, en una casa en construcción, donde residía el menor. Al parecer la madre del pequeño lo perdió de vista brevemente mientras lavaba y, cuando salió a buscarlo, lo encontró dentro del tanque.