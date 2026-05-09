Acribillan a jóvenes que conversaban cerca de un puente; uno murió y el otro resultó herido

Patrullas de la Fuerza Pública y agentes del OIJ se desplazaron al sector de barrio Tobías Baglio, en Siquirres, donde ocurrió un homicidio que dejó un fallecido y un menor herido.

Un joven de 18 años, de apellido Jiménez, falleció la noche del viernes tras recibir múltiples disparos en el barrio Tobías Baglio, en Siquirres. En el mismo hecho, un menor de 16 años resultó herido.

De acuerdo con la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ambas víctimas se encontraban conversando cerca de un puente cuando, aparentemente, varios sujetos llegaron al sitio y les dispararon en múltiples ocasiones antes de darse a la fuga.

Jiménez murió en el lugar. Según el reporte judicial, presentaba heridas por proyectil de arma de fuego en la cara, brazos, manos, axilas, costado izquierdo, pecho, glúteo, cuello y pierna derecha .

El menor herido sufrió impactos en un brazo y una pierna, por lo que fue trasladado a un centro médico de la zona para recibir atención.

Agentes judiciales destacados en Siquirres realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Además, los investigadores efectuaron la inspección ocular en la escena y recolectaron indicios balísticos que serán analizados en los laboratorios forenses.

El caso continúa en investigación para esclarecer lo ocurrido, determinar el móvil del ataque e identificar a los sospechosos.