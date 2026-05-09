Sucesos

Acribillan a jóvenes que conversaban cerca de un puente; uno murió y el otro resultó herido

El hecho ocurrió en el barrio Tobías Baglio, en Siquirres

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Por Juan Fernando Lara Salas
Agentes judiciales en la escena del homicidio la madrugada de este jueves en Pacuarito. Fotografía:
Patrullas de la Fuerza Pública y agentes del OIJ se desplazaron al sector de barrio Tobías Baglio, en Siquirres, donde ocurrió un homicidio que dejó un fallecido y un menor herido. (OIJ/Cortesía)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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