Accidentes

Video capta momento en que se produce explosión en envasadora de gas; bomberos estaban a poco metros

Equipo de protección salvó al personal que atendía la fuga de gas en planta Blue Flame

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Explosión
Bomberos se encontraban tratando de controlar la fuga cuando se produjo la emergencia. (Bomberos/Bomberos)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BomberosExplosiónFuga de Gas
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.