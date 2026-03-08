Video capta momento en que se produce explosión en envasadora de gas; bomberos estaban a poco metros

Bomberos se encontraban tratando de controlar la fuga cuando se produjo la emergencia.

Un video captó el momento en el que se produjo la deflagración tras una fuga de gas en la envasadora Blue Flame en Santa Ana, la noche de este sábado.

Al momento de la explosión, dos bomberos de la estación de Santa Ana se encontraban a pocos metros de donde se produjo el fuego, realizando labores para controlar la fuga.

“Los bomberos resultaron ilesos gracias a sus equipos de protección corporal y respiratorios. Las mangueras con agua que utilizaban para protección del personal sufrieron severos daños a consecuencia de la alta temperatura”, detalló Bomberos al compartir el video.

Este es el momento en el que se produjo la explosión en envasadora de gas

La noche del sábado, el director de ese cuerpo de emergencias, Hector Chaves, informó que la fuga de gas se produjo por un error humano, luego de que una cisterna arrancara una manguera con la que cargaba material mientras aún estaba pegada al tanque madre.

Eso generó una enorme nube de gas que alcanzó una fuente de ignición y provocó una gran deflagración. Al momento del accidente había tres trabajadores en la planta que lograron evacuar a tiempo.

El incendio no provocó víctimas mortales y logró ser controlado en menos de tres horas.

Chaves agregó que recientemente se había realizado un ejercicio de inspección en esa envasadora, lo que facilitó las labores de control.