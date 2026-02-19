Accidentes

Viajaba de pie y cayó de un bus de Cartago en movimiento: así fue como un pasajero fue a dar al hospital en condición urgente

Un hombre de 38 años fue trasladado en condición urgente luego de caer de una unidad en movimiento la mañana de este jueves

Por Juan Fernando Lara Salas y Keyna Calderón
Personal de emergencia atiende al pasajero que cayó de un autobús de Lumaca luego de que se abriera una compuerta especial para personas con discapacidad, en Cartago.
Personal de emergencia atiende al pasajero que cayó de un autobús de Lumaca luego de que se abriera una compuerta especial para personas con discapacidad, en Cartago. (Keyna Calderón/Cortesía)







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

