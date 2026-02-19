Viajaba de pie y cayó de un bus de Cartago en movimiento: así fue como un pasajero fue a dar al hospital en condición urgente

Personal de emergencia atiende al pasajero que cayó de un autobús de Lumaca luego de que se abriera una compuerta especial para personas con discapacidad, en Cartago.

Un pasajero de 38 años resultó con múltiples golpes la mañana de este jueves tras caer de un autobús de la empresa Lumaca, luego de que se abriera una compuerta especial para personas con discapacidad mientras la unidad se encontraba en movimiento.

El incidente fue reportado a eso de las 7 a. m. al sistema Sistema de Emergencias 911, que solicitó la intervención de una unidad de la Cruz Roja Costarricense para la valoración del afectado en un sector en el centro de Cartago frente al gimnasio Vitafuerte Fitness.

Según explicó David Quirós, funcionario de la Cruz Roja que atendió la emergencia, el hombre viajaba en un autobús que se dirigía desde Cartago hacia San José cuando, por razones que aún se investigan, la puerta se abrió y el pasajero cayó a la vía.

Debido a los golpes sufridos, fue trasladado en condición urgente a un centro médico.

Por su parte, las autoridades de la Policía de Tránsito realizaron la inspección correspondiente.

Gerald Aguilar, jefe de Tránsito en Cartago, indicó que no se tiene certeza de si el mecanismo de la puerta presentó una falla o si fue accionado accidentalmente por el usuario.

De acuerdo con la versión preliminar, el pasajero viajaba de pie y aparentemente se recostó en el sector donde se ubica la compuerta, una zona que debe permanecer libre de personas.

Las autoridades mantienen la investigación abierta para esclarecer las circunstancias del accidente.