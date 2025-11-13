Accidentes

Mujer resultó gravemente herida tras atropello en ruta 32, frente a cárcel de menores

Víctima, de 45 años, fue atropellada frente a la cárcel de menores en San Luis de Santo Domingo; fue trasladada en condición crítica al hospital

Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Montero
Detalle del vehículo involucrado este jueves en atropello de una mujer de 45 años trasladada en condición crítica tras ser atropellada frente a la cárcel de menores en San Luis de Santo Domingo, Heredia. Fotografía:
Detalle del vehículo involucrado este jueves en atropello de una mujer de 45 años, trasladada en condición crítica tras ser atropellada frente a la cárcel de menores en San Luis de Santo Domingo, Heredia. Fotografía: (Reiner Montero/Cortesía)







