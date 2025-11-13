Mujer resultó gravemente herida tras atropello en ruta 32, frente a cárcel de menores

Detalle del vehículo involucrado este jueves en atropello de una mujer de 45 años, trasladada en condición crítica tras ser atropellada frente a la cárcel de menores en San Luis de Santo Domingo, Heredia. Fotografía:

Una mujer de unos 45 años resultó gravemente herida la mañana de este jueves tras ser atropellada por un vehículo liviano sobre la ruta 32, frente a la cárcel de menores, en San Luis de Santo Domingo de Heredia.

El accidente ocurrió alrededor de las 7:30 a. m. Según reportó la Cruz Roja, la víctima fue golpeada con tal fuerza que salió expulsada por los aires u quedó a unos 10 metros delante del automóvil.

La primera unidad en atender la emergencia, del comité de San Isidro de Heredia, informó que la mujer presentaba fracturas en extremidades superiores e inferiores, además de lesiones severas en la cabeza y el rostro.

Tras ser estabilizada en el sitio, la paciente fue trasladada en condición crítica al Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia.

Debido a la atención de la emergencia, el paso por la ruta 32 —que comunica San José con Limón— permaneció cerrado durante unos 25 minutos.

La vía fue reabierta una vez concluido el traslado de la herida y el retiro del vehículo involucrado.