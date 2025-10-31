Hombre muere tras ser lanzado varios metros en atropello

La víctima fue llevada al hospital Max Peralta de Cartago donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Un hombre de 52 años y de apellido Bonilla murió este jueves tras sufrir un atropello en las cercanías del proyecto Homex, sobre la ruta principal hacia Paraíso de Cartago.

El hecho ocurrió cerca de la 1 p. m. Según versiones preliminares, la víctima habría intentado cruzar la vía sin percatarse del paso de un vehículo liviano que lo impactó y lo lanzó varios metros.

Una unidad de la Cruz Roja del Comité de Tierra Blanca atendió al hombre, quien presentaba un trauma severo en el tórax y múltiples escoriaciones en las extremidades. Fue trasladado en condición crítica al hospital Max Peralta, donde falleció poco después de su ingreso.

Bonilla era vecino de Llanos de Santa Lucía en Paraíso. Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indagan las circunstancias exactas del accidente.

