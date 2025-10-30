Joven fallece al caer de cajón de pick-up en movimiento

Joven fallece tras caer de un vehículo en movimiento en Boca Tapada, San Carlos.

Un joven de 22 años falleció la tarde de este miércoles en Boca Tapada de Pital, San Carlos, luego de caer del cajón de un pick-up en movimiento.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 p. m., dos kilómetros al norte de la escuela local. En el mismo incidente, otra persona resultó herida y fue trasladada por socorristas de la Cruz Roja a la clínica de la zona.

De acuerdo con las versiones preliminares, ambos viajaban en la parte trasera del vehículo cuando, por razones que se investigan, cayeron al pavimento.

Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las diligencias correspondientes.