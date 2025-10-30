Sucesos

Joven fallece al caer de cajón de pick-up en movimiento

Un joven de 22 años falleció la tarde de este miércoles luego de caer del cajón de un pick-up en movimiento. Otra persona resultó herida.

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez y Edgar Chinchilla
Agentes del OIJ y personal de Cruz Roja inspeccionaron el Centro Social Boston, en Carrandí de Matina, donde un hombre vinculado al grupo criminal de “Curry” fue asesinado a balazos la noche del lunes. Fotografía:
Joven fallece tras caer de un vehículo en movimiento en Boca Tapada, San Carlos. (Reiner Montero/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
San CarlosfallecidoCruz Roja
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.