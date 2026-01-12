Muertes en carretera: dos motociclistas perdieron la vida en las últimas horas

Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió múltiples accidentes de tránsito durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes; dos personas fueron declaradas sin signos vitales en el sitio (imagen ilustrativa). Foto:

Dos personas, quienes viajaban en una motocicleta, fallecieron entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes en una serie de accidentes de tránsito. Al tiempo que varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas en condición crítica a diferentes centros médicos del país.

De acuerdo con un reporte de la Cruz Roja Costarricense, el primer fallecido se reportó a las 8 p. m. en San Rafael Abajo de Desamparados, frente a un supermercado, donde ocurrió una colisión entre una motocicleta y un vehículo liviano.

En el sitio, los socorristas confirmaron que una mujer murió en la escena, mientras que un hombre fue trasladado en condición urgente al Hospital de Trauma del Instituto Nacional de Seguros (INS), en La Uruca.

Horas después, a la 1:01 a. m., se atendió otro hecho mortal en El Coco de Sardinal, Guanacaste, donde un motociclista se volcó y cuando fue abordado por los cruzrojistas, ya no presentaba signos vitales.

Otros accidentes graves

Además de los decesos, la Cruz Roja atendió múltiples emergencias con heridos de gravedad.

Previamente, a las 7:46 p. m., en Jacó de Garabito, Puntarenas, se produjo una colisión entre dos vehículos livianos, que dejó cinco personas heridas: una en condición crítica, dos urgentes y dos estables. Todos fueron trasladados a la clínica de Jacó.

Doce minutos después, a las 7:58 p. m., en Santa Isabel de Río Cuarto, Alajuela, se reportó el derrape de una motocicleta.

El conductor, un hombre adulto, fue trasladado en condición crítica a la clínica de Aguas Zarcas.

En Parrita, Puntarenas, a las 9:25 p. m., se atendió una colisión entre una motocicleta y un vehículo liviano. El motociclista, un hombre adulto, fue trasladado en estado crítico a la clínica local.

Ya en la madrugada, a las 12:04 a. m., en Cielo Amarillo de Limón, un motociclista sufrió un vuelco y fue llevado politraumatizado y en condición crítica al Hospital de Limón.

Finalmente, a las 12:37 a. m., en Victoria de Grecia, Alajuela, se registró una colisión entre dos motocicletas, que dejó dos hombres heridos, uno en condición crítica y otro urgente. Ambos fueron trasladados al Hospital de Grecia.