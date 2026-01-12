Accidentes

Muertes en carretera: dos motociclistas perdieron la vida en las últimas horas

Al menos 10 personas más resultaron heridas en múltiples accidentes de tránsito, según reportó Cruz Roja

Por Juan Fernando Lara Salas
Un improvisado fue trasladado de emergencia tras ser embestido por el toro
Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió múltiples accidentes de tránsito durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes; dos personas fueron declaradas sin signos vitales en el sitio (imagen ilustrativa). Foto: (Cruz Roja/cortesia)







Juan Fernando Lara Salas

