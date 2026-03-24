Joven de 20 años fallece tras chocar de frente contra vagoneta en Ciudad Colón

Un joven de 20 años, de apellido Artavia, falleció la noche de este lunes 23 de marzo tras un accidente de tránsito ocurrido en Mora, en Ciudad Colón, San José.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho se registró pasadas las 7:00 p. m., cuando el joven viajaba en una motocicleta en sentido Ciudad Colón–Puriscal.

Por razones que se desconocen, al tomar una curva habría invadido el carril contrario, donde colisionó de frente contra una vagoneta. Producto del impacto, falleció en el sitio.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso se mantiene en investigación para esclarecer las causas del accidente.

Los conductores de motocicletas continúan siendo las principales víctimas mortales en carretera. Solo durante el fin de semana anterior, los accidentes de tránsito cobraron la vida de 10 motociclistas, según datos de la Cruz Roja Costarricense.