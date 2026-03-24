Accidentes

Joven de 20 años fallece tras chocar de frente contra vagoneta en Ciudad Colón

El joven conducía una motocicleta en sentido Ciudad Colón–Puriscal. OIJ identifica víctima.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Un accidente entre un carro y una moto dejó como saldos dos hombres fallecidos en Talamanca, Limón
Imagen con fines ilustrativos. (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AccidenteChoqueCiudad ColónOIJ
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.