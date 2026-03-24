Accidentes

Choque entre camiones deja 13 heridos en Pital de San Carlos

Uno de los camiones transportaba trabajadores, según información preliminar. Video muestra cómo quedó la escena del accidente.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
La colisión ocurrió sobre un puente de una vía en la comunidad de Veracruz.
La colisión ocurrió sobre un puente de una vía en la comunidad de Veracruz. (Waze CR /Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ChoqueAccidentePitalSan CarlosCruz Roja
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.