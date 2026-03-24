Choque entre camiones deja 13 heridos en Pital de San Carlos

La colisión ocurrió sobre un puente de una vía en la comunidad de Veracruz.

La colisión entre dos camiones dejó un total de 13 personas heridas la mañana de este martes 24 de marzo en Pital de San Carlos, Alajuela.

Según confirmó la Cruz Roja Costarricense, los hechos ocurrieron alrededor de las 5:06 a. m. Al sitio se hicieron presentes cuatro unidades básicas para atender la emergencia.

Una vez en el lugar, los socorristas valoraron a los afectados y confirmaron que uno de los heridos se encuentra crítico, seis urgentes y seis estables, quienes fueron trasladados a centro médico.

Según información preliminar, uno de los camiones transportaba a trabajadores agrícolas en el cajón al momento del impacto.