Fin de semana más trágico del 2026: Cruz Roja reporta 26 muertes por accidentes

Durante este sábado 21 y domingo 22 de marzo, Costa Rica registró la cifra más alta de fallecidos en accidentes acuáticos y de tránsito en lo que va del 2026, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

La institución detalló que, en total, se atendieron 26 personas sin signos vitales en el lugar de los incidentes. De este saldo mortal, 15 muertes ocurrieron en carretera y 4 en accidentes acuáticos. No trascendieron detalles de los 7 casos restantes.

“Uno de los datos que más preocupa es que, del total de muertes en carretera, 10 estuvieron relacionadas con motocicletas, lo que evidencia una alta vulnerabilidad de quienes manejan este tipo de transporte”, indicó la Cruz Roja.

Recientemente, los cuerpos de emergencia, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Instituto Nacional de Seguros (INS) alertaron sobre el repunte de los accidentes en motocicletas.

Según datos del MOPT, el 56% de las víctimas mortales en carretera durante el primer bimestre del 2026 viajaba en este tipo de vehículo. Entre las causas principales destacan el exceso de velocidad, la invasión de carril y la imprudencia.

Por su parte, el INS reportó que en 2025 se registraron 6.000 accidentes más que el año anterior, con los motociclistas representando el 64% de los involucrados.

En cuanto a los incidentes acuáticos, las tragedias se localizaron en Juan Viñas, Sarapiquí y Golfito. Además, las patrullas de rescate mantienen la búsqueda de un joven de 16 años en playa Jacó, desaparecido desde el pasado miércoles 18 de marzo.

Personal de la Cruz Roja, Servicio Nacional de Guardacostas y familiares mantuvieron la búsqueda del hombre durante tres días en Jacó. (Cruz Roja/Cruz Roja)

Llamado urgente

Ante el incremento de estas tragedias, la Cruz Roja instó a la población a extremar precauciones. Entre las recomendaciones clave para quienes visitan ríos o playas destacan:

Evite ingresar al agua bajo los efectos de alcohol o drogas.

No descuide a los niños en ningún momento.

Respete las señalizaciones y condiciones del entorno.

No sobreestime su capacidad para nadar, especialmente en corrientes fuertes o zonas desconocidas.

Para los conductores, las autoridades enfatizan:

Revise el estado mecánico del vehículo antes de salir (frenos, luces, llantas y dirección).

Utilice siempre los dispositivos de seguridad como cinturón y casco.

Respete los límites de velocidad y las normas de tránsito.

Evite el uso del celular u otros distractores mientras conduce.

No conduzca bajo los efectos del alcohol o la fatiga.

“Reiteramos que la prevención es clave para evitar más tragedias, hacemos un llamado a la responsabilidad individual para proteger la vida propia y la de los demás”, finalizó la institución.