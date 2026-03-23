Sucesos

Fin de semana más trágico del 2026: Cruz Roja reporta 26 muertes por accidentes

Accidentes de tránsito y acuáticos marcaron la jornada crítica. Los motociclistas continúan siendo las principales víctimas mortales en carretera

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Por Yucsiany Salazar
Accidente en Sixaola deja un hombre fallecido y otro herido.
Un total de 10 motociclistas fallecieron el fin de semana. (Suministrada por Reiner Montero/Suministrada por Reiner Montero)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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