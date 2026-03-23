Hombre muere atropellado por motociclista cuando intentaba cruzar la calle

Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia por un atropello mortal ocurrido la noche de este domingo en Guanacaste.

Un hombre falleció la madrugada de este lunes 23 de marzo tras ser atropellado por un motociclista en Bagaces, Guanacaste.

Según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió pasadas las 12:00 a. m., cuando la víctima, cuya identidad aún no ha sido confirmada, intentaba cruzar la carretera y fue impactada por una motocicleta.

El hombre falleció en el sitio debido a la gravedad de las lesiones y fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Por su parte, la Cruz Roja Costarricense confirmó el traslado de otro paciente en condición crítica a la clínica de Bagaces.

El caso se mantiene bajo investigación para determinar las circunstancias del accidente.