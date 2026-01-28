Incofer habilita trenes extra entre Cartago y San José por colapso vial tras accidente en Ochomogo

Ante el colapso vehicular en Tres Ríos, por el choque del autobús de Lumaca, el Incofer habilitó trenes extra entre Cartago y San José con salidas cada 35 minutos durante la mañana.

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) anunció este miércoles una serie de servicios extraordinarios de tren de pasajeros entre Cartago y San José, debido al colapso vehicular que se registra en la provincia de Cartago tras el accidente ocurrido en el sector de Tres Ríos.

Según informó la institución, los trenes adicionales operarán en la ruta Cartago (Estación Cartago–Estación Atlántico), con salidas desde las 8:35 a. m. y hasta las 11:30 a. m., con una frecuencia de cada 35 minutos.

Más trenes a Cartago

Incofer precisó que los servicios se brindarán con todas las paradas autorizadas y con la tarifa regular aprobada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), como una alternativa para quienes se han visto afectados por la interrupción del flujo vehicular.

El accidente en Tres Ríos mantiene el tránsito prácticamente paralizado en la ruta que comunica Cartago con San José, lo que ha generado importantes presas y complicaciones para los desplazamientos en la zona.

El choque en Cartago ocurrió debido a que un autobús de la empresa Auto Transportes Lumaca, con 38 pasajeros a bordo, se quedó sin frenos en el sector de Ochomogo, en la autopista Florencio del Castillo, lo que desencadenó una colisión múltiple que dejó un fallecido y heridos.

Según relató Gerald Aguilar, jefe de la Policía de Tránsito en Cartago, elconductor del autobús indicó a esa autoridad que el vehículo se quedó sin frenosy, a partir de ese momento, colisionó contra cinco vehículos antes de detenerse.