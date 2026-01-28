Accidentes

Incofer habilita trenes extra entre Cartago y San José por colapso vial tras accidente en Ochomogo

Incofer anunció trenes extra entre Cartago y San José, con salidas cada 35 minutos, ante colapso vial provocado por el accidente ocurrido en Tres Ríos

Por Juan Fernando Lara Salas
Ante el colapso vehicular en Tres Ríos, por el choque del autobús de Lumaca, el Incofer habilitó trenes extra entre Cartago y San José con salidas cada 35 minutos durante la mañana. (Keyna Calderón/Cortesía)







Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

