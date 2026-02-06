Identificado el joven fallecido en violento choque en bulevar de Rohrmoser

Un joven de 24 años, que trabajaba muy cerca del sitio del accidente es la víctima mortal de la violenta colisión de este viernes por la madrugada en el bulevar de Rohrmoser, en Pavas.

El muchacho fue identificado como Steven Enrique Monge Vindas, quien trabajaba en el área de Ingeniería y Mantenimiento del Hospital Nacional de Salud Mental, en ese mismo distrito capitalino.

El Hospital Nacional de Salud Mental lamentó el deceso de uno de sus compañeros en el mortal accidente de este viernes en Rohrmoser. (Faceb/Esta fue la publicación hecha por el Hospital Nacional de Salud Mental.)

Según los reportes de las autoridades, el accidente se registró a las 3:46 a. m. cuando, por razones que se desconocen, Monge perdió el control del vehículo que conducía y se estrelló contra un árbol frente al restaurante Matsuri, en la entrada al bulevar.

Tras el impacto, el conductor salió expulsado del vehículo.

Al sitio se desplazó una unidad de Soporte Avanzado de la Cruz Roja, cuyos paramédicos confirmaron que el conductor ya no presentaba signos vitales. Steven Enrique Monge Vindas presentaba lesiones en la cabeza, tórax y la cadera.

Durante una parte de la mañana, agentes de la Policía de Tránsito y del Organismo de Investigación Judicial mantuvieron cerrado el paso vehicular por un tramo del bulevar de Rohrmoser, mientras se realizan las diligencias correspondientes y se determina la causa del accidente.

El Hospital de Salud Mental publicó una esquela en sus redes sociales donde se sumó al dolor de familiares y amigos de Steven. “Oramos para que reciban del Creador la fuerza necesaria para salir adelante de este difícil momento”, se lee en la publicación.