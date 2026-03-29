Accidentes

Cruz Roja reporta cuatro fallecidos y 39 atenciones en inicio de operativo de Semana Santa

Mayoría de víctimas fatales corresponde a accidentes de tránsito

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Por Patricia Recio
La Cruz Roja moviliza todo el persona posible para la búsqueda del niño
Una de las mayores movilizaciones de socorristas ocurrió durante la búsqueda de un pequeño la tarde de este sábado en Dota. (Cruz Roja)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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