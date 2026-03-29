Cruz Roja reporta cuatro fallecidos y 39 atenciones en inicio de operativo de Semana Santa

Una de las mayores movilizaciones de socorristas ocurrió durante la búsqueda de un pequeño la tarde de este sábado en Dota.

La Cruz Roja Costarricense contabiliza en su primer día del operativo por Semana Santa un total de 39 personas atendidas en emergencias, de las cuales 33 han requerido traslados a centros médicos y 17 corresponden a casos críticos.

En ese mismo recuento, se incluye el saldo de cuatro víctimas fatales, tres de ellas producto de accidentes de tránsito y una por arma de fuego.

En el caso de la víctima de arma de fuego corresponde al homicidio ocurrido la tarde de este sábado en Barranca, Puntarenas.

En tanto, el más reciente accidente de tránsito mortal, se registró la noche de este sábado sobre la ruta 32 donde la Cruz Roja reportó un motociclista sin vida tras colisionar contra un vehículo, en el cantón de Matina en la provincia de Limón.

Accidente de tránsito en Matina dejó un fallecido (Reiner Montero/La Nación)

Hasta la noche de este sábado se han atendido 22 emergencias por accidentes de tránsito, un incidente acuático, una emergencia de montaña y 15 calificadas como “otras emergencias”.

Para el operativo de Semana Santa, la Benemérita dispone de más de 500 cruzrojistas, 150 vehículos y 100 puestos de atención en zonas estratégicas de todo el país.