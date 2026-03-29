Balacera en popular barrio de Barranca deja un un hombre fallecido

La Cruz Roja atendió el incidente la tarde de este sábado en Puntarenas.

Una balacera en plena vía pública, reportada la tarde de este sábado en la entrada del barrio Manuel Mora en Barranca, Puntarenas dejó como saldo un hombre fallecido, según reporte de la Cruz Roja.

El hecho violento se produjo pasadas las 3 p.m., y de acuerdo con las autoridades de emergencias, a la llegada al sitio la víctima ya no presentaba signos vitales.

La Cruz Roja no posee hasta ahora mayores detalles sobre la víctima, únicamente se indicó que se trata de un hombre adulto, aún sin identificar quien presentaba varias heridas de arma de fuego.

Además, aseguraron que en el lugar no se atendió a otras personas heridas producto de los disparos.

La escena quedó a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el respectivo levantamiento del cuerpo y recolección de indicios.