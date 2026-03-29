Crímenes

Balacera en popular barrio de Barranca deja un un hombre fallecido

Cruz Roja abordó al hombre pero ya no presentaba signos vitales

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Por Patricia Recio
última horaUna mujer de 42 años fue liberada este miércoles luego de que una de sus manos quedara prensada en una máquina dentro de una industria en Guararí de San Francisco, Heredia. Fue atendida por la Cruz Roja (imagen ilustrativa).
La Cruz Roja atendió el incidente la tarde de este sábado en Puntarenas. (Cruz Roja)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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