Interceptan a motociclista y lo asesinan a balazos en Guanacaste

Un hombre de apellido Aguirre, de 30 años, fue asesinado a balazos la noche de este viernes en Sámara, Guanacaste.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron alrededor de las 6:42 p. m., cuando la víctima viajaba en una motocicleta y fue interceptada por dos sujetos que se desplazaban en otra moto.

Los sospechosos le dispararon en múltiples ocasiones y luego se dieron a la fuga.

La Policía Judicial precisó que Aguirre tenía heridas de bala en la espalda, ambos costados, los brazos y el pecho. Debido a la gravedad de las lesiones, fue declarado fallecido en el sitio.

Los agentes realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios en la escena. El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Con este caso, Costa Rica alcanza los 169 homcidios en lo que va del 2026, según estadísticas del OIJ. De ese total, 10 ocurrieron en Guanacaste.