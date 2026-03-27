El País

Cruz Roja lanza llamado urgente a la prevención en Semana Santa: estas son las recomendaciones clave

Autoridades advierten sobre riesgos en playas, carreteras y montañas ante alta movilización de turistas

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Por Hillary Benavides Meléndez
La Cruz Roja desplazó varias unidades a Hatillo para atender la emergencia.
La Cruz Roja se encuentra lista con su operativo de semana santa más de 120 unidades y 500 rescatistas se únen para atender durante la semana mayor. (Cruz Roja/Cruz Roja)







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Hillary Benavides Meléndez

Hillary Benavides Meléndez

Periodista en pasantía sección Nacionales. Graduada como licenciada en Comunicación con énfasis en Producción Audiovisual de la Universidad Latina de Costa Rica.

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