Cruz Roja lanza llamado urgente a la prevención en Semana Santa: estas son las recomendaciones clave

La Cruz Roja se encuentra lista con su operativo de semana santa más de 120 unidades y 500 rescatistas se únen para atender durante la semana mayor.

La Cruz Roja Costarricense hizo un llamado urgente a la población a reforzar las medidas de prevención durante sus desplazamientos y visitas a destinos turísticos durante la Semana Santa.

El llamado se da tras las cifras del año anterior, cuando la Benemérita atendió más de 1.000 emergencias, principalmente por accidentes de tránsito, situaciones acuáticas y extravíos en montaña, además de registrar 55 fallecidos.

De cara a la Semana Mayor 2026, las autoridades insisten en que la clave para evitar tragedias está en la conducta responsable de las personas.

Recomendaciones en carretera

El paramédico Carlos Herrera enfatizó la importancia de revisar el estado mecánico del vehículo antes de salir, así como evitar conducir bajo los efectos del alcohol o cualquier sustancia que reduzca la capacidad de reacción.

Además, se recomienda respetar los límites de velocidad y mantener una conducción prudente durante todo el trayecto.

Precaución en playas, ríos y lagunas

Para quienes planean visitar zonas acuáticas, los expertos aconsejan asegurarse de que los espacios sean seguros y libres de obstáculos, así como seguir en todo momento las indicaciones de los guardavidas.

En ríos, es fundamental verificar que no esté lloviendo en zonas altas, ya que esto puede provocar peligrosas “cabezas de agua”. En lagunas, se debe evitar nadar en áreas con vegetación subacuática para prevenir quedar atrapado.

La Cruz Roja recomienda no ingresar más allá de la cintura y evitar nadar en zonas sospechosas. (Cruz Roja/Cortesía)

Cómo identificar una corriente de resaca

El rescatista acuático Ariel LaFuente alertó sobre las corrientes de resaca, uno de los mayores riesgos en el mar.

Estas pueden reconocerse por cambios en la coloración del agua, presencia de espuma o corrientes que se desplazan hacia mar adentro. También pueden sentirse cuando la persona es arrastrada lateralmente o se aleja de la orilla sin poder avanzar al nadar.

Contrario a lo que muchos creen, estas corrientes no se forman donde rompen las olas, sino a los lados, por lo que la zona más segura suele estar frente a ellas.

Ante este riesgo, se recomienda no ingresar más allá de la cintura y evitar nadar en zonas sospechosas.

Seguridad en montaña

Para quienes opten por el senderismo, el rescatista William Grau recomienda utilizar ropa ligera y de colores visibles, así como portar una mochila con artículos básicos como agua, alimentos, linterna, abrigo, cuchillo y silbato.

Las condiciones del tiempo en las montañas pueden variar rápidamente y desorientar a los caminantes, por ello siempre deben prevenir riesgos. Foto: Cortesía Cruz Roja.

En caso de extravío, lo más importante es mantener la calma, llamar al sistema de emergencias 9-1-1 y permanecer en un punto fijo para facilitar la localización.

Las autoridades reiteraron que, aunque existe un amplio despliegue de recursos durante la Semana Santa, la prevención sigue siendo la principal herramienta para evitar emergencias.

El llamado es a la prudencia, la responsabilidad y el respeto por las recomendaciones, con el fin de que estos días de descanso no se conviertan en tragedia.