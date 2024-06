Bomberos investiga causa de explosión que dejó grave a empleado de panificadora en Desamparados

La explosión registrada la noche del miércoles en la panificadora Cordero, en San Rafael Arriba de Desamparados, se originó cerca de un cilindro o pipa de gas de 600 litros que pudo haber tenido una fuga en la conexión, o debido a alguna falla en el horno que era abastecido por gas licuado de petróleo.

Una persona permanece internada en el Hospital San Juan de Dios en condición delicada a raíz de las quemaduras y el efecto de la onda expansiva de la explosión. Se consultó al centro médico sobre la evolución del paciente, de unos 30 años, pero será en las próximas horas cuando den a conocer su estado de salud. Otras tres personas, en condición menos grave, fueron trasladadas a la clínica Marcial Fallas por unidades de la Cruz Roja y Bomberos que atendieron el sitio.

Este jueves por la mañana, personal de Ingeniería de Bomberos se apersonó al sitio para analizar lo ocurrido y determinar si se seguían los requerimientos adecuados para ese tipo de conexiones.

Esta mañana personal de Bomberos estaba en las instalaciones de la panificadora para determinar las causas de la explosión. Foto: Albert Marín.

De acuerdo con Allen Moya, jefe de Ingeniería de Bomberos, la inspección busca determinar las causas del accidente y si se cumple la normativa que desde 1998 rige para el uso de gas. Preliminarmente, dijo que todo parece indicar que el fallo no estuvo en la pipa de gas y ahora se concentran en el horno y otros elementos.

Un sistema como este debe usar tubería metálica entre el cilindro y el horno, ya que a esos niveles industriales una fuga puede ser muy grave. En este caso, las personas sufrieron quemaduras y el golpe de la onda. La emergencia no fue mayor, posiblemente porque la concentración de gas en el ambiente era poca al momento en que alguna fuente de ignición generó la explosión. De momento, se desconoce si el local tenía póliza de seguros.

Se llamó a la empresa, pero a las 11 a.m. la recepcionista dijo que los Bomberos estaban en la inspección y que por ahora no se iban a referir al asunto. No revelaron la identidad ni el estado de salud de los trabajadores afectados.

Una dirigente comunal de San Rafael Arriba, que prefirió no identificarse, dijo que la explosión se escuchó como un estruendo muy fuerte. Afirmó que existe descontento entre los vecinos por la empresa panificadora, ya que está en una zona residencial. La entrada y salida de vehículos grandes también les perturba.

La explosión ocurrió a eso de las 7:43 p. m. en un local de 900 metros cuadrados, de los cuales hubo 15 metros cuadrados donde se concentró la emergencia. Aunque no hubo graves daños estructurales, solo en uno de los hornos, la deflagración afectó a los cuatro trabajadores.

El año pasado, los bomberos atendieron 2.562 emergencias por gas que dejaron 12 personas lesionadas y dos fallecidos. En el 2022, el total de emergencias fue de 2.551, la mayoría en viviendas.

Colaboró: el fotográfo Albert Marín