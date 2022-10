Autoridades usan dron en la búsqueda de niño atacado por cocodrilo

Esta mañana unidades de Cruz Roja, Bomberos y del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) retomaron las labores de búsqueda en el río Matina, para ubicar a un niño de ocho años que fue arrastrado por un cocodrilo pasadas las 5 p. m. del pasado domingo.

En el lugar los socorristas utilizan un dron para realizar la inspección vía aérea pero hasta el momento no hay rastros del cuerpo y el resultado ‘no es favorable’, según indicó la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

Trascendió en la zona que las autoridades habrían encontrado una pantaloneta que pertenecía al niño y que sus familiares reconocieron, no obstante, los cuerpos de rescate no lo confirman. Marcos Alfaro, supervisor de Cruz Roja, insistió en que no se puede confirmar si el menor falleció o sigue con vida hasta encontrar el cuerpo.

Cuerpos de rescate buscan a menor atacado por cocodrilo en Matina

El menor fue arrastrado por el cocodrilo mientras se bañaba a la orilla del río Matina. (Foto suministrada por Reiner Montero, corresponsal GN)

“Es una impotencia muy grande, estábamos pasadas las 7 de la noche personal de Bomberos así como Fuerza Pública y las personas que colaboraron con la embarcación sin poder hacer nada, pues meterse al agua es difícil sabiendo que estamos hablando de un animal de gran tamaño y la oscuridad dificulta encontrarlo”, dijo un funcionario policial en la escena.

Ronald Barker, profesor del pequeño, dijo a Telenoticias que el niño tenía poco tiempo de vivir en Cuatro Millas de Matina, Limón, cursaba el tercer grado y le encantaba jugar fútbol.

Presuntamente, la fatalidad ocurrió cuando la mamá del niño junto a otros menores y vecinos, se trasladaron a bañarse al río Matina, según manifestaron testigos en la escena, el pequeño se encontraba a la orilla del cauce cuando fue atacado por el cocodrilo que lo llevó río adentro.

En el lugar se mantienen tres unidades de Cruz Roja y un vehículo de Bomberos, la operación podría continuar durante la tarde. Este río es conocido por ataques de reptiles y es común ver a los animales en sus aguas.

Respetar el hábitat

A inicios del 2022, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) insistió en respetar el hábitat natural de los cocodrilos para evitar accidentes como el que sufrió un pescador el 16 de febrero, quien fue atacado por uno de estos reptiles en el río Coto, en Golfito, Puntarenas.

Lidier Murillo Gamboa, de 43 años, conocido como Yiyo, falleció cuando se encontraba pescando con ‘’arbaleta’' (fusil de pesca submarina). Un compañero de pesca golpeó al reptil en varias ocasiones hasta que logró que liberara a su amigo y precedió a arrastrarlo a la orilla del río; no obstante, luego de que el sobreviviente salió a pedir ayuda, el animal volvió a jalar a la víctima de vuelta al agua, provocándole heridas mortales.

Por lo general, la fauna silvestre busca alejarse de la presencia humana, por lo que los ataques a personas por parte de un cocodrilo suelen ser eventos escasos y aislados. Estos reptiles sólo tienen a defenderse cuando se encuentran asustados o si su comportamiento ha sido alterado por individuos que los alimentan de manera frecuente.

Los cocodrilos son territoriales y pueden atacar cuando una persona ingresa a su hábitat. Foto: SINAC.

Son animales territoriales que buscan defender sus hábitats naturales, particularmente si una hembra se encuentra anidando o si un macho busca proteger su territorio.

Las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae)-Sinac le recuerdan a la población que los animales silvestres no demuestran patrones de comportamiento vindicativos, de enojo o de odio y que suelen actuar por instinto. Estos reptiles también habitan en el suelo nacional y hacerlos las víctimas de maltrato animal no va a cambiar lo ocurrido.

Sinac urge respetar el hábitat natural de los cocodrilos para evitar ataques mortales

Colaboró el corresponsal Reiner Montero