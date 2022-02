Cocodrilo mata a pescador en la desembocadura del río Coto, en Golfito

El cocodrilo volvió a arrastrar la víctima al agua, luego de haberlo soltado una primera vez. Foto cortesía de Colosal Informa

Lidier Murillo Gamboa, de 43 años, conocido como Yiyo, falleció la tarde de este martes 16 de febrero tras ser atacado por un cocodrilo en el río Coto, en el cantón de Golfito, Puntarenas. El hombre se encontraba pescando en el agua junto a su amigo, Álvaro ‘’Coyol’' Rodríguez, cuando sobrevino la tragedia que le cobró la vida.

Según el informe preliminar, los hechos sucedieron en el distrito de Guaycará, cerca de la desembocadura del río, a eso de las 3:30 p. m. Los dos hombres se encontraban pescando, uno en tierra y el otro en agua, cuando un cocodrilo americano emergió y arrastró a la víctima de sus extremidades.

‘’Yo lo oí gritando, pidiendo auxilio y me llamaba, Coyol, ayúdeme Coyol, corra, corra y yo me fui corriendo con el chuzo en la mano, y le había dado la mano y lo jalaba y un lagarto lo tenía agarrado de la pierna o el brazo. Lo jalaba, lo consumía para ahogarlo y yo lo agarre del brazo y lo jalaba’', relató don Álvaro al medio regional Colosal Informa.

Luego de que Rodríguez logró que el animal soltera a su compañero, procedió a sacarlo del río. El pescador corrió a pedir ayuda a otras personas que se encontraban en el río, cuando se percató de que el cocodrilo había jalado a su amigo de vuelta al agua.

‘’Yo me tiré desde arriba del paredón con un palo en la mano y le di por la frente, y me golpeé la costilla y ahí se lo volví a quitar. Y ya estando en la orilla, el bicho venía todo inflado a agarrarle los pies y yo con el palo le daba al paredón y al agua para aventarlo, para que se fuera. Y él pegaba gritos, que le dolía, que estaba muerto, ‘estoy muerto me dice, estoy muerto, me sacaste Coyol me dice, me sacaste’’’, comentó Rodríguez.

Rodríguez se quedó junto su amigo en lo que el personal de la Cruz Roja llegaba al lugar, pero debido a la remota ubicación de la zona, la ambulancia tardó varias horas en llegar. Cuando finalmente arribaron a la escena, Murillo Gamboa ya había perdido su vida.

