Aparece estudiante de UCR reportada desaparecida

Abril Anahí Gutiérrez Astúa, de 18 años, fue reportada como desaparecida luego de ser vista por última vez en Salitrillos de Aserrí, informó el OIJ.

La joven Abril Anahí Gutiérrez Astúa, de 18 años y estudiante de Ingeniería en la Universidad de Costa Rica (UCR), apareció la noche de este domingo, luego de haber sido reportada como desaparecida.

La información fue confirmada por Alerta AMBER Costa Rica, horas después de que el Organismo de Investigación Judicial solicitara colaboración de la ciudadanía para ubicarla el sábado poco antes de las 9 a. m.

De acuerdo con el reporte preliminar, personal de seguridad de la Universidad de Costa Rica abordó a la joven dentro del campus universitario.

La familia de la joven, indicó esta noche que ella fue localizada por personal universitario quienes alertaron. Luego fue llevada a una clínica universitaria desde donde luego fue remitida en ambulancia al Hospital Calderón Guardia.

La familia de Gutiérrez Astúa añadió que, por indicación del OIJ, no brindarían detalles de la circunstancia en que perdieron por un lapso a la estudiante pero sí confirmaron que la joven está estable y se halla en valoración médica.

Gutiérrez Astúa había sido vista por última vez el pasado 8 de mayo en Salitrillos de Aserrí, mientras que la denuncia formal por su desaparición fue presentada ante las autoridades el 9 de mayo.

Tras conocerse el caso, la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del Oorganismo de Investigación Judicial (OIJ) difundió la alerta y pidió a cualquier persona con información sobre su paradero comunicarse con el Centro de Información Confidencial.

La aparición de la joven fue recibida con alivio por familiares, allegados y usuarios en redes sociales que compartieron la alerta durante las últimas horas.