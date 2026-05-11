Accidentes

Aparece estudiante de UCR reportada desaparecida

Hallazgo de joven fue recibido con alivio por familiares, allegados y usuarios en redes sociales que compartieron alerta en las últimas horas

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Por Juan Fernando Lara Salas
Abril Anahí Gutiérrez Astúa, de 18 años, fue reportada como desaparecida luego de ser vista por última vez en Salitrillos de Aserrí, informó el OIJ.
Abril Anahí Gutiérrez Astúa, de 18 años, fue reportada como desaparecida luego de ser vista por última vez en Salitrillos de Aserrí, informó el OIJ. (OIJ/Cortesía)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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