OIJ solicita ayuda para ubicar a joven desaparecida en Aserrí

Abril Anahí Gutiérrez Astúa, de 18 años, fue reportada como desaparecida luego de ser vista por última vez en Salitrillos de Aserrí, informó el OIJ.

La Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó este sábado la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Abril Anahí Gutiérrez Astúa, de 18 años, quien fue reportada como desaparecida.

De acuerdo con la información judicial, la joven fue vista por última vez el pasado 8 de mayo en Salitrillos de Aserrí.

La denuncia por la desaparición fue interpuesta ante las autoridades el 9 de mayo de 2026.

El OIJ pidió a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Gutiérrez Astúa comunicarse al teléfono 800-8000-645 o al correo cicooij@poder-judicial.go.cr del Centro de Información Confidencial.