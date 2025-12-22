Accidentes

Accidente entre vehículo y motocicleta cobra dos vidas en Limón

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Daytonia, en el cantón de Talamanca, en Limón

Por Reiner Montero, corresponsal LN
Accidente en Limón
El accidente fue en Daytonia, en el cantón de Talamanca, en Limón. (Suministrada por Reiner Montero/Cortesía)







AccidenteLimón

