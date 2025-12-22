Accidente entre vehículo y motocicleta cobra dos vidas en Limón

El accidente fue en Daytonia, en el cantón de Talamanca, en Limón.

Dos personas que viajaban en una motocicleta perdieron la vida en un accidente de tránsito en Limón, la noche de este domingo 21 de diciembre.

Estos hechos ocurrieron a las 8 p. m. en la comunidad de Daytonia, en el distrito de Sixaola, el cual pertenece al cantón de Talamanca, en Limón. El incidente se dio sobre la ruta 36, que comunica con la frontera de Panamá.

Según el reporte preliminar de las autoridades, se trató de la colisión de una motocicleta contra un vehículo tipo automóvil. Trascendió que en la motocicleta viajaban una pareja y que, en apariencia, circulaba sin luces o chalecos reflectores.

Al llegar la unidad de la Cruz Roja Costarricense, las dos personas habían fallecido en el lugar.