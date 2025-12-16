Sucesos

‘Que Costa Rica haga luto con nosotros’, pide familia de corredor atropellado en Goicoechea

Víctima era hijo de reconocido maratonista olímpico.

Por Christian Montero
Luis Roberto López Angulo falleció el el 13 de diciembre, tras ser atropellado mientras practicaba atletismo.
Luis Roberto López Angulo falleció el el 13 de diciembre, tras ser atropellado mientras practicaba atletismo. (Foto:/Foto: cortesía)







Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

