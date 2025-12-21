Fatídica jornada de accidentes: 5 muertos entre noche del sábado y madrugada del domingo

Imagen con fines ilustrativos. Noche del sábado y madrugada del domingo contabilizaron cinco fallecidos por accidentes de tránsito.

Entre la noche del sábado 20 y la madrugada de este domingo 21 de diciembre se contabilizaron cinco fallecidos por accidentes de tránsito en diversos puntos del país. Mora, Pérez Zeledón, Sabana sur, Quepos y Siquirres fueron los escenarios de esta fatídica jornada.

Atropellos

El primer accidente ocurrió a eso de las 6:30 de la noche del sábado en Siquirres de Limón, cuando falleció un hombre de 57 años de apellido Arrieta.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Arrieta viajaba a bordo de una bicicleta por la vía pública cuando, por motivos desconocidos, perdió el control y cayó sobre la carretera donde transitaba un cabezal que lo atropelló. La alcoholemia aplicada al conductor del tráiler resultó negativa.

Pocos minutos después, a eso de las 7 de la noche del sábado, un hombre nicaragüense de 53 años de apellido Castro falleció tras ser atropellado mientras intentaba cruzar la ruta 27 en Sabana sur, San José.

El suceso ocurrió a 400 metros oeste de la torre Universal, cuando Castro intentó cruzar la carretera, pero un automóvil lo atropelló. Al conductor del vehículo se le aplicó una alcoholemia que resultó negativa.

Choque contra un árbol

Un nuevo accidente ocurrió en Quepos, Puntarenas, a eso de las 9:40 de la noche del sábado. En esta ocasión, se trató de un hombre de apellido Zúñiga, de 31 años, que iba a bordo de una moto.

Según explicó el OIJ, Zúñiga transitaba en su moto cuando, por motivos desconocidos, perdió el control y colisionó de frente contra una palma que se encontraba cerca de la carretera. El joven falleció en el sitio.

Los otros dos accidentes reportados por el órgano judicial se dieron la madrugada del domingo.

Choque entre motociclistas

El primero de ellos fue a las 12:20 a. m. en Tabarcia de Mora, cuado un joven de 21 años, de apellido Montero, viajaban en su motocicleta.

Montero colisionó de frente contra otra motocicleta, conocida por un joven de 23 años de apellido Vargas. Ambos fueron trasladados urgentemente al centro médico más cercano, no obstante, Montero fue declarado fallecido en el lugar.

Finalmente, a eso de las 3 de la madrugada se dio un nuevo accidente en motocicleta, este en el barrio San Francisco de Asís en Daniel Flores, Pérez Zeledón.

En ese lugar, un joven de apellido Vargas, de 24 años, iba a bordo de su moto cuando perdió el control y cayó en una zanja. Cuando llegaron a socorrerlo, el sujeto ya había muerto.

Todos estos casos se encuentran bajo investigación del OIJ.