Accidentes de tránsito cobraron cuatro vidas en menos de 12 horas

Accidentes de tránsito en la provincia de Limón y Moravia, cobraron cuatro vidas entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

Entre la tarde del viernes y las primeras horas de este sábado, cuatro accidentes de tránsito cobraron igual cantidad de víctimas mortales tras hechos ocurridos en la provincia de Limón que involucraron motociclistas y el cantón de Moravia, en San José.

El caso más reciente fue reportado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a las 2:22 a.m. en el centro de Moravia, cuando un conductor, por razones que se investigan, perdió el control de su carro y chocó con un poste del tendido eléctrico.

Producto de la colisión, un hombre de apellido Rapso, de 57 años, quien viajaba como acompañante, murió en el sitio; mientras que otros tres hombres fueron trasladados al Hospital Calderón Guardia, entre ellos el conductor.

Tres horas antes, a eso de las 11 p. m., pero en Los Ángeles de Cariari en Pococí, Limón, sucedió otro evento fatal que involucró a una pareja que viajaba en motocicleta. El reporte preliminar señala que las víctimas cayeron 10 metros desde un puente.

En el lugar murió una mujer identificada como Sujey María Arias Loría, de 41 años; mientras que un hombre de apellidos Chaves Alvarado, conductor de la moto, sufrió heridas de consideración y fue trasladado al hospital de Guápiles.

Al parecer Chaves habría perdido el control de la moto, colisionó con una estructura de concreto del puente, lo que provocó que cayeran al cauce del río. El punto donde ocurrió el accidente carece de iluminación, lo que según se investiga, pudo haber influido en la tragedia.

Arias era vecina de Cariari, casada y madre de dos menores de edad, de 16 y 8 años.

A las 05:36 p. m. del viernes, en la ruta 36, en el tramo entre Bribri y Sixaola de Limón, se reportó otro caso cuando dos hombres que viajaban en motocicleta sin casco ni chaleco de protección colisionaron violentamente contra un “objeto fijo”. Uno de ellos falleció en el lugar mientras que la otra persona resultó gravemente herida.

Por último, a las 04 p. m. de ese mismo día , en la ruta 32, cerca del puente sobre el río Costa Rica, en el sitio conocido como La Marina de Guápiles, el choque entre dos motocicletas en el sentido Guápiles–San José, dejó un fallecido y un herido grave.

Según datos del Sistema de Emergencias 911, cada día se reportan, en promedio,163 accidentes de tránsito, lo que equivale a siete por hora, lo que repercute no solo en la pérdida de vidas humanas, sino que deja lesiones severas como amputaciones, e implica una millonaria inversión para atender las emergencias.

El 911 comunicó que la atención de accidentes de tránsito en lo que va del año representa una inversión de ¢7.800 millones, cifra que supera, por ejemplo, el presupuesto inicial asignado individualmente a las municipalidades de Moravia, Quepos y Esparza para este año.