Accidentes de tránsito cobraron cuatro vidas en menos de 12 horas

Tres de los hechos ocurrieron en la provincia de Limón, uno en Moravia.

Por Christian Montero y Reiner Montero
Accidentes de tránsito en la provincia de Limón y Moravia, cobraron cuatro vidas entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.
Accidentes de tránsito en la provincia de Limón y Moravia, cobraron cuatro vidas entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.







