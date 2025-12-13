Sucesos

Choque frontal entre motocicletas en ruta 32 deja un muerto y un joven en estado crítico

El hecho provocó presas en sentido Guápiles–San José

Por Sebastián Sánchez y Reiner Montero
Un choque entre dos motocicletas dejó una persona herida y otra herida, en Guápiles.
Un choque entre dos motocicletas dejó una persona herida y otra herida, en Guápiles. (Reiner Montero/Reiner Montero)







Sebastián Sánchez

