Choque frontal entre motocicletas en ruta 32 deja un muerto y un joven en estado crítico

Un choque entre dos motocicletas dejó una persona herida y otra herida, en Guápiles.

Un grave accidente de tránsito ocurrió minutos antes de las 4 p. m. de este viernes, cuando dos motocicletas chocaron frontalmente, dejando como saldo un hombre fallecido de apellido Rodríguez, de 30 años, y otro motociclista gravemente herido, de apellido Salas y de 23 años.

Los hechos ocurrieron en la ruta 32, unos 150 metros al este del puente sobre el río Costa Rica, en el sector conocido como La Marina de Guápiles, en sentido Guápiles–San José.

Según una fuente policial, el ahora fallecido habría intentado realizar una maniobra para cruzar en medio de la barrera divisoria con el fin de dirigirse a un poblado al sur de la ruta 32, conocido como Gallo Pinto. En ese momento, no habría observado a la otra motocicleta que circulaba hacia San José, lo que provocó el impacto.

El segundo motociclista, Salas, fue trasladado de urgencia al hospital de Guápiles en condición crítica por múltiples fracturas, según confirmaron los cuerpos de emergencia.

En apariencia, el motociclista fallecido intentó cruzar la barrera divisoria, sobre la ruta 32. (Reiner Montero/Reiner Montero)

Según fuentes policiales, en apariencia, el motociclista fallecido no portaba documentos, ni placas ni revisión vehicular.

Una ambulancia de la Cruz Roja presenció el accidente y brindó atención inmediata. En el sitio, permanecen oficiales de la Policía de Tránsito y de la Fuerza Pública, quienes custodian la escena debido a la presencia de diversos indicios sobre la carretera.

Como consecuencia del choque, se reportó un fuerte congestionamiento vial en el sentido Guápiles–San José.