Sucesos

Motociclistas sin casco chocan contra objeto fijo en Sixaola: hay un muerto y un herido

El reporte ingresó a las 5:36 p.m.

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez y Reiner Montero
Accidente en Sixaola deja un hombre fallecido y otro herido.
Accidente en Sixaola deja un hombre fallecido y otro herido. (Suministrada por Reiner Montero/Suministrada por Reiner Montero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
accidente de tránsitofallecidoSixaolaLimónmotociclistas
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.