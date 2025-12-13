Motociclistas sin casco chocan contra objeto fijo en Sixaola: hay un muerto y un herido

Accidente en Sixaola deja un hombre fallecido y otro herido.

Un accidente de tránsito ocurrido este viernes en la ruta 36, que comunica Bribrí con Sixaola, en Limón, dejó un saldo un hombre muerto y otro gravemente herido.

El reporte ingresó a las 5:36 p.m. Según información preliminar, dos hombres que viajaban en motocicleta sin casco ni chaleco de protección colisionaron violentamente contra un “objeto fijo”. La razón del accidente aún se investiga.

El hombre herido fue trasladado en estado grave primero a la clínica de Daytonia.

La escena se encuentra custodiada por oficiales de la Fuerza Pública y personal de Tránsito, mientras se espera la llegada del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para realizar el levantamiento del cuerpo y continuar con la investigación.