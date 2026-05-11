Sucesos

Accidente mortal colapsa tránsito en la Florencio del Castillo hacia San José

Choque de motocicleta y vehículo pesado provocó presas y paso regulado en la ruta Florencio del Castillo, tras dejar un fallecido y mujer en estado crítico

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Por Keyna Calderón y Juan Fernando Lara Salas
La Policía de Tránsito mantiene paso regulado en la ruta Florencio del Castillo mientras agentes judiciales realizan diligencias tras el accidente mortal ocurrido en Ochomogo.
La Policía de Tránsito mantiene paso regulado en la ruta Florencio del Castillo mientras agentes judiciales realizan diligencias tras el accidente mortal ocurrido en Ochomogo. (Keyna Calderón/suministrada por)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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