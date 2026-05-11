Accidente mortal colapsa tránsito en la Florencio del Castillo hacia San José

La Policía de Tránsito mantiene paso regulado en la ruta Florencio del Castillo mientras agentes judiciales realizan diligencias tras el accidente mortal ocurrido en Ochomogo.

Un accidente de tránsito ocurrido la noche de este sábado en la ruta Florencio del Castillo, colapsó la circulación vehicular en sentido de Cartago hacia San José.

El hecho se registró minutos antes de las 8 p.m. en el sector de Ochomogo, San Nicolás, cerca de la bomba Cristo Rey, tras la colisión entre una motocicleta y un vehículo pesado.

Al llegar al sitio, personal de la Cruz Roja Costarricense declaró fallecido a un hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada.

Además, una mujer de aproximadamente 26 años fue trasladada en condición crítica al Hospital Max Peralta.

La Policía de Tránsito mantiene paso regulado en la zona mientras agentes judiciales realizan el levantamiento del cuerpo y recopilan indicios para determinar la causa del accidente.

Las autoridades informaron que la congestión vehicular se extiende desde el sector del almacén El Rey, en La Lima, debido al cierre parcial de la vía y al llamado “efecto mirón”, provocado por conductores que reducen la velocidad al pasar frente a la escena.

Ante la situación, se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas mientras concluyen las labores en el sitio.

Vecinos y autoridades señalaron que en este tramo de la Florencio del Castillo suelen registrarse accidentes debido a las altas velocidades a las que circulan los vehículos.

Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las personas involucradas ni mayores detalles sobre las circunstancias del choque.