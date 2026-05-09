Sucesos

Motociclista muere en choque con conductor ebrio en centro de Alajuela

Víctima de apellido Salguero, de 30 años, murió la madrugada de este sábado en choque con automóvil guiado por conductor tomado

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Por Juan Fernando Lara Salas
Víctima de apellido Salguero, de 30 años, murió la madrugada de este sábado en choque con automóvil guiado por conductor ebrio en el centro de Alajuela.
Víctima de apellido Salguero, de 30 años, murió la madrugada de este sábado en choque con automóvil guiado por conductor ebrio en el centro de Alajuela. (chat vecinal/Cortesía)







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Accidente de tránsito en AlajuelaMotociclista fallecidoConductor ebrio detenido
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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