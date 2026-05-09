Motociclista muere en choque con conductor ebrio en centro de Alajuela

Víctima de apellido Salguero, de 30 años, murió la madrugada de este sábado en choque con automóvil guiado por conductor ebrio en el centro de Alajuela.

Un motociclista de 30 años, de apellido Salguero, falleció la madrugada de este sábado tras verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en el centro de Alajuela.

De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió alrededor de las 5 a. m., cuando la motocicleta en la que viajaba Salguero colisionó contra un automóvil.

Producto del impacto, el motociclista murió en el sitio como resultado de múltiples traumas sufridos.

El conductor del automóvil, un sujeto de apellido Mata, de 27 años, fue sometido a la prueba de alcoholemia, la cual dio un resultado positivo por exceso de alcohol en su sangre.

Por disposición del Ministerio Público, el sospechoso fue detenido y quedó a las órdenes de las autoridades judiciales para que se determine su situación jurídica.

El cuerpo de la víctima fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso permanece en investigación por parte de agentes del OIJ de Alajuela.