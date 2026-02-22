Accidente en rotonda de ruta 32 deja un hombre fallecido en Limón

El accidente en una de las rotondas de la ruta 32 ocurrió la madrugada de este domingo.

Un hombre de 31 años falleció la madrugada de este domingo tras un accidente de tránsito ocurrido en una rotonda de la ruta 32, frente a la entrada a APM Terminals en Limón, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La víctima fue identificada con el apellido Ruiz. De acuerdo con información preliminar, el hecho se registró a eso de las 4:30 a. m., cuando el vehículo en el que viajaba se dirigía de Limón hacia San José.

El vehículo se dirigía de Limón hacia San José. (Waze Costa R/Cortesía)

Por razones que aún se investigan, al llegar a la rotonda, el automóvil colisionó de forma lateral contra un cabezal que realizaba un giro en ese momento.

Producto del impacto, el conductor falleció en el sitio antes de ser trasladado a un centro médico. En el vehículo también viajaba una mujer, quien también fue desplazada a un hospital para su atención. De momento, no ha trascendido su estado de salud.

Al conductor del cabezal se le practicó la prueba de alcoholemia, la cual resultó negativa. (Waze Costa R/Cortesía)

Según el OIJ, al conductor del cabezal se le practicó la prueba de alcoholemia, la cual resultó negativa.

Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue remitido a la Medicatura Forense para la respectiva autopsia. El caso se encuentra en investigación.

La rotonda de La Unión antes de llegar a Guápiles en forma de óvalo es una de las que ha dado más de qué hablar. (Reiner Mon/Reiner Montero)

Rotondas generan incomodidad

En febrero de 2025, camioneros alertaron a La Nación que las rotondas instaladas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) generan gran incomodidad, representan un riesgo para la seguridad vial y cortan la circulación fluida en una ruta de alto tránsito.

“Tenemos que invadir carriles o hasta dar reversa”, indicó uno de los entrevistados.

“En el caso del camión, hay que agarrarla (la rotonda) con cuidado, porque está muy cerrada; eso está hecho para carros. Usted tiene que coger los dos carriles; con el camión ya adentro, tiene que tener mucho cuidado si hay otro carro”, agregó otro.

Los transportistas enfrentan dificultades para maniobrar debido a los reducidos radios de giro, mientras que el resto de usuarios se ha topado con las filas que se originan en la ruta, debido a que el corredor de dos carriles por sentido se ve reducido a uno al momento de ingresar a la rotonda, donde los camiones articulados deben ocupar ambas vías.

Así maniobran los vehículos en las nuevas rotondas de la ruta 32

En aquel momento, el director de Ingeniería de Tránsito, Junior Araya, reconoció que la carretera dejó de ser de alta velocidad debido al cambio en estas intersecciones; sin embargo, insistió en que las rotondas no representan un riesgo de seguridad debido a que precisamente obligan a reducir la velocidad.

No obstante, expertos consultados afirmaron que más bien obligar a los conductores a pasar abruptamente de más de 100 km/h a 0 y sin el adecuado espacio representa un peligro para los usuarios.