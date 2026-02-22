Sucesos

Accidente en rotonda de ruta 32 deja un hombre fallecido en Limón

El hecho ocurrió en horas de la madrugada

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Accidente rotonda ruta 32
El accidente en una de las rotondas de la ruta 32 ocurrió la madrugada de este domingo. (Bananeros de Costa R/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AccidenteRotondas ruta 32OIJ
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.