Accidente en Cartago deja un fallecido y genera largas presas cerca de zona franca

El accidente ocurrió cerca de la zona franca La Lima, en Cartago, por la ferretería EPA. Foto:

Un motociclista murió, la madrugada de este lunes, tras colisionar con un vehículo pesado en la Ruta 2, Interamericana Sur, a unos 50 metros de la ferretería EPA, cerca de la Zona Franca Zeta, en Cartago.

El choque se registró minutos antes de las 5 a. m. y, en este momento, genera una fuerte congestión vial.

Al llegar al sitio, personal del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja Costarricense confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Su identidad no ha sido confirmada por las autoridades.

Debido al percance, el paso se mantiene regulado y solo un carril está habilitado, lo que provoca largas presas en el sector.

Oficiales de Tránsito se encuentran en la zona para atender la congestión y levantar el parte correspondiente. Las causas del accidente permanecen bajo investigación.