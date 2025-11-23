Abogado y exdiputado Leonel Villalobos fue detenido por intentar meter un celular a reconocido centro penal

El abogado y exdiputado Leonel Villalobos fue detenido por intentar introducir en la cárcel de mujeres Vilma Curling.

El exdiputado y abogado penalista Leonel Villalobos Salazar fue detenido este domingo por el intento de meter un celular a un reconocido centro penitenciario del país.

La Policía Penitenciaria confirmó la detención del litigante, a quien le detectaron el aparato móvil durante una revisión cuando ingresaba a la cárcel.

Según ese cuerpo policial del Ministerio de Justicia, Villalobos portaba “un teléfono celular y un chip para teléfono, el sujeto llegó a visita íntima con una privada de libertad en la cárcel Vilma Curling”, precisó Justicia.

Tras la revisión previa al ingreso, los agentes detectaron los bienes en un bolso personal que portaba el exlegislador.

Villalobos fue detenido en Estados Unidos a mediados de los 90 por tráfico de drogas, cumplió una pena por ese delito y regresó al país. Años después fue detenido nuevamente como parte de una pesquisa de la sección de Estupefacientes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que lo vinculó por presunta venta de drogas junto a una vecina de Tibás, de apellido Loría.

La Policía Penitenciaria informó que coordinaron con la Fiscalía para el debido procedimiento relacionado con la detención de Villalobos este domingo.