Abogado de Celso Gamboa solicita cuatro meses más de tiempo en medio de reuniones con el gobierno de Estados Unidos

Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de rata, fueron trasladados en un avión de la DEA hacia Estados Unidos. Son los primeros extraditados de Costa Rica por narcotráfico.

El abogado del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez, Rafael de la Garza, solicitó aplazar por 120 días (casi cuatro meses) la conferencia previa al juicio (Pretrial Conference) y la fecha límite para presentar la declaración de culpabilidad.

De la Garza pidió al Tribunal del Distrito Este de Texas, en la división de la ciudad de Sherman, tiempo para “evaluar el alcance de las pruebas y los asuntos que deberán investigarse en Costa Rica”.

El representante del costarricense explicó que ha sostenido varias reuniones con Gamboa y con el gobierno estadounidense. Es con base en estos encuentros que considera que este caso no solo “es complejo”, sino que “habrá un volumen considerable de prueba documental por revisar”.

Por el momento, el abogado aseveró que no solo se encuentra en las primeras etapas del proceso de revisión de las pruebas, sino que además, a su juicio, el caso es “singular”, pues es la primera vez que se extradita a una persona desde Costa Rica.

Antes de esta solicitud, la fecha límite para presentar la declaración era el 1.° de mayo de este año. La conferencia previa al juicio estaba programada para el 27 de mayo y el juicio con jurado para el 1.° de junio del 2026.

De la Garza indicó que este 27 de abril consultó con el fiscal adjunto, Wes Wynne, y él confirmó que no se opone a la moción. La solicitud, dijo el abogado, no se presenta con el objetivo de retrasar intencionalmente el avance del proceso.

Gamboa fue extraditado el 20 de marzo junto al exconvicto Edwin López Vega, alias Pecho de Rata. Ambos recorrieron parte de la pista del aeropuerto Juan Santamaría para abordar la aeronave King Air que los llevó a Texas, donde enfrentan una causa por narcotráfico.

El exmagistrado compareció por primera vez ante un juez estadounidense el 24 de marzo, en una sesión que duró apenas veinte minutos.