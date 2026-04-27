Sucesos

Abogado de Celso Gamboa solicita cuatro meses más de tiempo en medio de reuniones con el gobierno de Estados Unidos

El abogado del costarricense indicó que el caso es complejo y el volumen de prueba es “considerable”

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Por Natalia Vargas
Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de rata, fueron trasladados en un avión de la DEA hacia Estados Unidos. Son los primeros extraditados de Costa Rica por narcotráfico.
Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de rata, fueron trasladados en un avión de la DEA hacia Estados Unidos. Son los primeros extraditados de Costa Rica por narcotráfico. (Ministerio Público/OIJ/Capturas de videos)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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