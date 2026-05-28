Abogado de Celso Gamboa afirma que ‘no está cooperando con el gobierno estadounidense’

El viernes 20 de marzo el exmagistrado penal Celso Gamboa Sánchez fue extraditado a Estados Unidos junto a Edwin López Vega, alias Pecho de Rata.

Rafael de la Garza, abogado defensor de Celso Gamboa, expresó mediante un correo enviado a La Nación que su cliente es inocente de los delitos de conspiración y envío de cocaína a los Estados Unidos.

El litigante se refirió de manera escueta al proceso que enfrenta el costarricense en una corte del estado de Texas, a donde también fue extraditado el 20 de marzo junto a Edwin López Vega, alias Pecho de Rata. “Celso Gamboa es presumido inocente de los cargos formulados en su contra en los Estados Unidos”, asegura de la Garza.

El litigante agregó que desde que asumió el caso está “realizando una revisión exhaustiva de la evidencia y de los hechos relacionados con este caso”. Además, agregó que por ser el primer proceso de extradición proveniente de Costa Rica, “resulta indispensable llevar a cabo un análisis detallado del procedimiento de extradición aplicable”.

El abogado defensor reiteró que “Celso ha sostenido consistentemente su inocencia” y fue tajante al afirmar que “no esta cooperando con el Gobierno estadounidense”.

De la Garza explicó que aún están en las etapas inciales de lo que catalogó como un “complejo proceso”, en el que espera “ejercer una representación legal firme y diligente en su defensa”, concluyó.

El 27 de abril el defensor del exministro de Seguridad, solicitó aplazar por 120 días (casi cuatro meses) la conferencia previa al juicio (Pretrial Conference) y la fecha límite para presentar la declaración de culpabilidad.

El abogado pidió al Tribunal del Distrito Este de Texas, en la división de la ciudad de Sherman, tiempo para “evaluar el alcance de las pruebas y los asuntos que deberán investigarse en Costa Rica”.

De acuerdo con lo argumentado por el representante del costarricense, ha sostenido varias reuniones con Gamboa y con el gobierno estadounidense. Es con base en estos encuentros que considera que este caso no solo “es complejo”, sino que “habrá un volumen considerable de prueba documental por revisar”.

¿De qué se acusa a Celso Gamboa?

En julio del año pasado, cuando Gamboa ya había sido detenido en Costa Rica y estaba pendiente su extradición, el fiscal federal interino Jay R. Combs hizo públicos algunos detalles de la acusación por violaciones federales a las leyes de narcotráfico en el Distrito Este de Texas.

En una comunicación oficial, el fiscal lo acusa de fabricar y distribuir cocaína a sabiendas de que sería ilegalmente importada a Estados Unidos, así como de conspiración”, agrega el documento.

Ese mismo texto dice que el exmagistrado habría conspirado con otros narcotraficantes internacionales “y les prestó asistencia para fabricar, distribuir y transportar cantidades significativas de cocaína, gran parte de la cual fue traficada a través de Costa Rica y finalmente ingresó a Estados Unidos para su posterior distribución”.

Según la comunicación de la oficina del fiscal, divulgada en aquella época, el caso contra el exmagistrado forma parte de la Operación Take Back America,“una iniciativa a nivel nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los carteles y organizaciones criminales transnacionales y proteger a nuestras comunidades de los perpetradores de crímenes violentos”.

Gamboa fue detenido el 23 de junio del año pasado en vía pública, en Escazú, cuando salía de la casa de uno de sus clientes. El arresto fue ejecutado por agentes del Organismo de Investigación Judicial, en cumplimiento de una orden provisional emitida desde el 2024 en Texas, por cargos de narcotráfico internacional.

Esa misma tarde fue capturado Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata, el exconvicto de origen limonense, señalado como posible socio del exmagistrado.

Un informe de la Administración para el Control de Drogas revela que ambos se habrían aliado para lavar dinero proveniente del narcotráfico internacional a través de un equipo de fútbol profesional en Limón, cuyo nombre no fue revelado.

Ambos viajaron a territorio estadounidense el 20 de marzo pasado.