Sucesos

Abogado de Celso Gamboa afirma que ‘no está cooperando con el gobierno estadounidense’

Defensor agrega que su cliente es inocente del delito de tráfico de drogas.

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Por Christian Montero
Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata
El viernes 20 de marzo el exmagistrado penal Celso Gamboa Sánchez fue extraditado a Estados Unidos junto a Edwin López Vega, alias Pecho de Rata. (Collin County/Página we/Reproducción)







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Abogado Celso Gamboa extradiciónCelso Gamboa cooperación Estados Unidos
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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