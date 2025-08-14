Abogada de Celso Gamboa sobre absolutoria: ‘Él se siente tranquilo, como se sintió desde el primer día’

Natalia Gamboa manifestó que su hermano se mantuvo tranquilo durante todo el proceso.

Natalia Gamboa, la abogada y hermana del exmagistrado Celso Gamboa, manifestó su conformidad con la absolutoria recibida este miércoles en el Tribunal Penal de Goicoechea, en el juicio por presunto tráfico de influencias.

“Creemos que el análisis que hizo el Tribunal, coincidente con el análisis que hizo el fiscal, era inevitable”, dijo la abogada a la prensa después de que los jueces dictaron la sentencia en favor de Gamboa, el exalcalde Johnny Araya y la exfiscala subrogante, Berenice Smith.

Según la acusación, Gamboa, como subjefe del Ministerio Público, presionó de forma indebida para que el nombre de Araya fuera retirado de una causa penal en el sistema informático. Sin embargo, el Tribunal descartó esa acusación de forma unánime.

Gamboa agregó que su hermano “se siente tranquilo, como siempre se sintió desde el primer día que a él lo trataron de implicar en este hecho”.

Abogada de Celso Gamboa sostiene que el juicio careció de prueba

Señaló que este resultado es un “llamado de atención” para que el Ministerio Público deje de formular “acusaciones infundadas”.

Una vez terminado este juicio, el exministro Gamboa ahora se concentrará en la solicitud de extradición que enfrenta por parte del gobierno de Estados Unidos, por presuntos vínculos con grupos narcotraficantes, razón por la cual se encuentra recluido en Máxima Seguridad de La Reforma.

Al respecto, la abogada criticó el actuar del Tribunal Penal de San José, y aseguró que no se ha seguido el debido proceso.

“Nosotros hemos documentado, le hemos evidenciado al juez que (Celso Gamboa) no tiene acceso al expediente, que no se puede comunicar con los abogados y el juez contesta de una manera un poco hostil e incluso desentendiéndose de esta situación”, afirmó.