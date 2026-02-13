86 personas permanecen en albergue de Bribrí por inundaciones

Desbordamiento del río Sixaola inundó sectores cercanos a Barrio San José, en Sixaola de Talamanca, donde varias familias debieron ser evacuadas de forma preventiva debido a la crecida del cauce tras días de lluvias intensas. Esta es una vía anegada el miércoles en calle Las Vegas.

Las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias en el Caribe Sur mantienen a 86 personas en el albergue de Bribrí, en Talamanca de Limón, reportó este viernes la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Alejandro Picado, presidente de la CNE, detalló que el Comité Municipal de Emergencias de Talamanca se encuentra evaluando el estado de caminos, puentes y casas en varias comunidades de Sixaola, como Las Brisas, San José, Bonife y Las Vegas.

Esta última localidad sufrió especial afectación por quedarse sin rutas de acceso, por lo que los rescatistas debieron ingresar vía acuática.

Otra de las zonas afectadas es Matina de Limón, donde comunidades indígenas quedaron incomunicadas, por lo que la CNE realizó un operativo para suplir necesidades básicas de alimentación e higiene a 113 familias.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), ya pasó el empuje frío, pero la presión atmosférica sigue favoreciendo la llegada de vientos alisios que arrastran humedad al territorio nacional.

Picado recordó a la población que sigue activa la declaratoria alerta verde en el Caribe, zona norte, Valle Central y el Pacífico Norte.