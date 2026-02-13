Sucesos

86 personas permanecen en albergue de Bribrí por inundaciones

Rescatistas debieron ingresar vía acuática a algunas zonas que quedaron incomunicadas

Por Yeryis Salas
Desbordamiento del río Sixaola inundó sectores cercanos a Barrio San José, en Sixaola de Talamanca, donde varias familias debieron ser evacuadas de forma preventiva debido a la crecida del cauce tras días de lluvias intensas. Esta es una vía anegada el miércoles en calle Las Vegas.
Desbordamiento del río Sixaola inundó sectores cercanos a Barrio San José, en Sixaola de Talamanca, donde varias familias debieron ser evacuadas de forma preventiva debido a la crecida del cauce tras días de lluvias intensas. Esta es una vía anegada el miércoles en calle Las Vegas. (Reiner Montero/Cortesía)







