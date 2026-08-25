85 réplicas registra Ovsicori tras fuertes temblores de 5,0 y 4,5 en Coronado

Ovsicori contabilizó 85 réplicas asociadas con la secuencia sísmica que comenzó tras los fuertes temblores registrados la madrugada del lunes en Coronado.

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) informó que durante la noche del lunes se contabilizaron 85 réplicas asociadas con el fuerte temblor ocurrido durante la madrugada de ese mismo día en Vázquez de Coronado.

La cifra representa cinco movimientos más respecto al último reporte divulgado a las 6:00 p.m. del lunes, cuando el Ovsicori contabilizaba 80 réplicas.

La secuencia comenzó después del temblor principal de magnitud 5,0, registrado alrededor de la 1:37 a. m. del lunes 24 de agosto. Según el Ovsicori, su epicentro se ubicó ocho kilómetros al noreste de San Isidro de Coronado y tuvo una profundidad de 11 kilómetros.

Tres minutos después ocurrió otro fuerte movimiento de magnitud 4,5, localizado nueve kilómetros al noreste de Coronado y también a 11 kilómetros de profundidad.

El número de réplicas aumentó progresivamente durante el lunes. A las 3:30 a. m. se contabilizaban cerca de 30; para las 5 a. m., la cifra había aumentado a 60 y al mediodía alcanzaba las 80. Durante la noche, el Observatorio actualizó el registro a 85 réplicas.

Ovsicori estudia las fallas de la zona

José Sequeira Arguedas, del Ovsicori, explicó el lunes a La Nación que la zona donde ocurrió la secuencia concentra diversas fallas y que todavía se trabaja para precisar cuál de ellas originó los movimientos.

Entre las estructuras presentes se encuentran las fallas Río Sucio, Alto Grande, Lara, Hondura y Río Patria, entre otras.

Sequeira indicó que los datos permiten asociar la secuencia con una zona sísmica conocida como Bajo La Hondura, que comprende el piedemonte Caribe, aproximadamente desde el volcán Turrialba hasta el Barva.

El especialista también señaló que no puede descartarse la ocurrencia futura de otro temblor de magnitud similar, aunque esto no significa que necesariamente vaya a producirse como parte de la actual secuencia.

Además, explicó que los movimientos son de origen tectónico y que, hasta el momento, no existe evidencia que los relacione con actividad volcánica.