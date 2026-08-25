Sucesos

85 réplicas registra Ovsicori tras fuertes temblores de 5,0 y 4,5 en Coronado

Observatorio actualizó la cifra durante la noche del lunes

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Por Cristian Mora
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Temblor Coronado
Ovsicori contabilizó 85 réplicas asociadas con la secuencia sísmica que comenzó tras los fuertes temblores registrados la madrugada del lunes en Coronado. (Ovsicori/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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