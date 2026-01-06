24 menores de edad fueron enviados al PANI por tomar alcohol en Zapote

Las fiestas de Zapote culminaron este domingo y con ellas los extensos operativos policiales para mantener el entorno seguro para las más de 250.000 personas que asistieron, según datos de la Municipalidad de San José.

Este lunes, la Policía Municipal de San José dio a conocer los resultados de esos operativos y detalló que 24 menores de edad fueron trasladados al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) por ingerir alcohol dentro del campo ferial.

“Se trató de casos en donde los menores de edad estaban acompañados por mayores, y estos le proporcionan la bebida a los primeros. Por ejemplo, un caso concreto de una menor de 16 años acompañada de su novio mayor de edad y sus presuntos suegros; los cuatro estaban ingiriendo bebidas”, detalló a La Nación el director de la Policía Municipal josefina, Marcelo Solano.

Los casos más comunes eran de grupos de jóvenes donde algunos ya eran mayores de edad y otros aún no, por lo que los mayores compartían sus bebidas con los menores.

Otros diez menores fueron trasladados al PANI por su protección. Por ejemplo, los oficiales detectaron tres casos donde niños de 3, 5 y 11 años acompañaban a sus padres, quienes quedaron en estado de ebriedad y ponían en riesgo a sus hijos. En dos ocasiones, los niños fueron remitidos al Patronato porque sus papás se pelearon en vía pública.

Por su parte, los datos del PANI muestran que la institución atendió a 16 menores por consumo de licor u otras drogas, a nueve por ser encontrados en bares, 27 por situaciones de negligencia o violencia y seis por trabajo infantil o adolescente.

La entidad detalló que, en la mayoría de estos casos, los padres o encargados reciben apercibimientos o advertencias, y si hay antecedentes el caso se eleva a una oficina local para atención psicosocial y legal. Además, se coordina con otras instancias, como la Municipalidad o el Ministerio de Salud, en caso de que se encuentren infracciones de comercios.

Más acciones policiales

Solano detalló que más de 3.000 personas fueron revisadas con perros antidrogas durante los 11 días de las fiestas, y más de 2.000 fueron consultadas en archivos policiales.

Asimismo, casi 500 personas fueron retiradas del campo ferial por malos comportamientos. Se atendieron 28 riñas, que llevaron al traslado de 16 personas al Ministerio Público, y se ejecutaron 105 intervenciones por consumo de drogas. Los oficiales atendieron, además, 11 denuncias por hurto, aunque en muchos casos las víctimas no tenían claridad de los hechos.

En cuanto a tránsito, se impusieron 457 multas y se retiraron 393 placas a vehículos estacionados en zonas prohibidas.

En su perfil de Facebook, Solano se refirió a las quejas de las personas por las largas filas para entrar a las fiestas, y aseguró que esas filas se debieron al control de accesos que permitió el decomiso de más de 6.000 objetos que podían arriesgar a los asistentes, como 157 armas punzocortantes, 12 gas pimienta, 12 municiones y 3.944 objetos de vidrio.

Incluso, algunos portadores de armas de fuego tuvieron que devolverse, pues no podían ingresar al campo ferial.

Sobre los videos de pleitos que circularon en redes sociales, el jefe policial aseguró que “en su mayoría ocurrieron en la parte externa y todas fueron atendidas oportunamente por las autoridades presentes en el sitio. En la mayoría de los casos, se trataba de personas bajo los efectos del alcohol o las drogas”.

“Finalmente, mi reconocimiento al personal de la Policía Municipal, de la Fuerza Pública, de la Policía de Tránsito y de la empresa de seguridad privada GOT quienes mostraron un altísimo compromiso con los festejos populares más importantes del país”, concluyó Solano.