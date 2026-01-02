Cruz Roja reporta 123 atendidos en fiestas de Zapote: dos pacientes en condición crítica

La Cruz Roja Costarricense informó que atendió a 123 personas durante las fiestas de Zapote en el primer corte de este 1.° de enero. La benemérita confirmó que 10 pacientes requirieron traslado a centros médicos, mientras el operativo se mantiene activo ante la masiva afluencia de público en el redondel.

El operativo atendió emergencias traumáticas, médicas y respiratorias. El cuerpo de auxilio trabaja con un equipo de cruzrojistas, entre paramédicos, socorristas y médicos. También ha desplegado tres ambulancias y dos vehículos operativos en Zapote.

El equipo en el redondel de Zapote se mantendrá activo hasta el próximo domingo 4 de enero. Según estimaciones de la propia organización, el evento es tan masivo que cada noche recibe a unas 30.000 personas.

Una emergencia cada 24 minutos

La institución recordó que, de forma paralela, continúa atendiendo a las emergencias en todo el país. Entre la noche del 31 de diciembre y la mañana del 1.° de enero, los equipos de socorro atendieron “incidentes violentos de alta complejidad” a un ritmo de uno cada 24 minutos. Se trasladaron en situación crítica a 29 personas en distintos puntos del país.

Entre las emergencias abordadas se encuentran accidentes de tránsito, heridas por arma de fuego, intoxicación y cuadros médicos. Cuatro personas fallecieron en accidentes de tránsito y una por caída, informó la Cruz Roja.