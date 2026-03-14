Sucesos

11 personas detenidas en cerro Conchudita tras operativo contra la extracción ilegal de oro

Operativo se hizo en coordinación con fuerzas de seguridad de Nicaragua

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Por Lucía Astorga
El Ministerio de Seguridad Pública detuvo a 11 personas durante una incursión al cerro Conchudita, en Cutris de San Carlos, como parte de las acciones de vigilancia contra la minería ilegal de oro que se realiza en el sitio de difícil acceso.
El Ministerio de Seguridad Pública detuvo a 11 personas durante una incursión al cerro Conchudita, en Cutris de San Carlos, como parte de las acciones de vigilancia contra la minería ilegal de oro que se realiza en el sitio de difícil acceso. (Ministerio de Seguridad Pública /La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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