Agenda de conciertos en Costa Rica: Escuche en vivo a Malpaís, Sandra Solano, Éditus y más

Costa Rica disfruta al son de la música en vivo con conciertos de una gran variedad de artistas nacionales. A continuación, presentamos un resumen de algunos de los shows que se realizarán en el país en los próximos días.

Sandra Solano, la dama del bolero: La artista celebrará sus 47 años en la música con un espectáculo en el Club Unión, el viernes 15 de noviembre, a partir de las 8 p. m. Las entradas tienen un valor de ¢5.000 y pueden reservarse al Sinpe Móvil 8409-4141.

Totem: La banda de metal tendrá un show especial titulado Totem 180 °, en el que sorprenderá con un montaje que involucra todos los sentidos. La cita es el 15 de noviembre en London Room, en San José. Los boletos están a la venta en tiquetebox.app.

Malpaís Sinfónico: A petición del público y tras un gran espectáculo por su 25 aniversario, el grupo Malpaís regresa al escenario para presentar su show Más al norte del recuerdo. El recital se realizará el domingo 17 de noviembre en el auditorio CIC ANDE, en Belén, a las 6 p. m. Las entradas están a la venta en eticket.cr.

Magpie Jay con Patiño: La banda y el solista se unen en un concierto este domingo 17 de noviembre en el Mercado La California, a partir de las 6 p. m. Patiño, radicado en Londres, presentará su nuevo disco por primera vez en Costa Rica, y Magpie Jay su más reciente material. Los boletos están disponibles en starticket.cr.

Éditus con Bernardo Quesada: El reconocido trío, junto al cantautor Bernardo Quesada, ofrecerán un espectáculo en el Jazz Café, Escazú, el 20 de noviembre. Las entradas pueden reservarse al Sinpe Móvil 8898-5426, y tienen un costo de ¢10.000 en preventa y ¢12.000 el día del evento, en la puerta del recinto.

Mario Maisonnave, Pato Barraza y Pedro Capmany: Tres generaciones del rock tico se unen en Rock Fest Presenta, el sábado 23 de noviembre en Casa Rojas, Barrio Escalante. Los boletos están a la venta en tiquetebox.app a ¢10.000 y el día del evento costarán ¢12.000 (a ambos precios se les deben de sumar los impuestos y cargos).

Balerom: El roquero celebrará sus 30 años de carrera con un espectáculo titulado Del amor y el desamor. El concierto será el sábado 23 de noviembre en Club Peppers, Curridabat, a partir de las 7 p. m. Las entradas están disponibles en www.tiquetebox.app.

Joaquín Yglesias: Como es tradición, el tenor costarricense Joaquín Yglesias le dará la bienvenida a la temporada navideña con un concierto especial. Llegó la Navidad se presentará el miércoles 27 de noviembre a las 8 p. m. en el Auditorio Nacional. Las entradas están a la venta en www.eticket.cr.

Luis Enrique Mejía Godoy: Con una selección de canciones de Costa Rica y Nicaragua, junto a una muestra de su obra poética, el músico se presentará el 30 de noviembre en el Hotel Barceló San José, a las 7:30 p. m. Las entradas tienen un costo de ¢30.000 en la localidad VIP y ¢20.000 en general. Las reservaciones pueden hacerse al teléfono 8325-8555.

Passiflora: La agrupación regresa tanto al estudio de grabación como a los conciertos,. gracias al estreno de su canción Something Good to Say, primer sencillo de su nuevo disco. Ellos presentarán esta pieza y su álbum titulado Imán el sábado 30 de noviembre en Campo Lago Lindora, a partir de las 5:30 p. m. Las entradas están a la venta en starticket.cr.

Spotlight, la nueva sección de nacion.com, tiene toda la información veraz y confirmada sobre los conciertos en Costa Rica. Síganos en Instagram y TikTok.

