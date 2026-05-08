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Sebastián Yatra en Costa Rica: Todo lo que debe saber si va al concierto del cantante

El artista colombiano se presentará el próximo sábado, en Parque Viva

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Por Fátima Jiménez
Sebastián Yatra
Sebastián Yatra vuelve a Costa Rica con un show que promete cercanía con sus fans y un recorrido por los éxitos que marcaron su carrera. (AFP)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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