Sebastián Yatra en Costa Rica: Todo lo que debe saber si va al concierto del cantante

Sebastián Yatra vuelve a Costa Rica con un show que promete cercanía con sus fans y un recorrido por los éxitos que marcaron su carrera.

Sebastián Yatra regresa a Costa Rica este sábado 9 de mayo con su gira Entre Tanta Gente Tour, en un espectáculo que promete una conexión más cercana con sus seguidores y un recorrido por los temas más emblemáticos de su carrera.

El artista colombiano se presentará en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva a partir de las 7 p. m., en un concierto apto para todo público. Más allá de interpretar sus éxitos, Yatra apostó en esta gira por compartir con sus fans las historias y emociones que dieron vida a sus canciones, ofreciendo una experiencia más íntima sobre el escenario.

La jornada iniciará desde temprano, ya que las puertas del recinto abrirán a las 4 p. m. para el acceso a las plazas, donde los asistentes podrán disfrutar de distintas opciones gastronómicas, food trucks y activaciones de patrocinadores. Por su parte, el ingreso al anfiteatro se habilitará a partir de las 5 p. m., según confirmó la productora Move Concerts.

En cuanto a la logística, el acceso vehicular estará distribuido de la siguiente manera: las entradas 2 y 4 serán para quienes lleguen en vehículo particular, mientras que el acceso 3 funcionará únicamente para dejar pasajeros. Los buses y busetas deberán ingresar por el acceso 4.

El parqueo tendrá un costo de ¢8.000 y puede adquirirse con antelación en el sitio web parqueate.cr o pagarse el mismo día mediante tarjeta o dispositivo Compass.

Las entradas para el concierto continúan disponibles a través de eticket.cr, con opción de financiamiento a tasa cero a 3 y 6 meses para tarjetahabientes BAC.

Los precios varían según la localidad: los sectores 501, 505, 401 y 405 tienen un costo de ¢35.800; los 502, 504, 402 y 404, ¢41.800; los sectores 503 y 403, ¢53.700; mientras que las zonas 101 y 103 cuestan ¢59.700.

El sector 102 tiene un valor de ¢71.600 y la opción 102 Platinum, correspondiente a las primeras filas, asciende a ¢83.500. Todas las localidades cuentan con asientos numerados y los montos incluyen impuestos y cargos por servicio.

El regreso de Sebastián Yatra se posiciona como uno de los conciertos más esperados del año, con un espectáculo que mezcla cercanía, energía y los éxitos que lo mantienen entre los favoritos de Latinoamérica.

Recomendaciones para disfrutar del concierto

Los conciertos en Parque Viva siempre son una experiencia integral; no solo se trata de ir a escuchar a su artista favorito, sino de disfrutar de un ambiente relajado, con activaciones de marcas, así como de las diferentes opciones de comidas y bebidas.

Llegar temprano al recinto siempre es una buena idea. En los diferentes espacios del parque se puede disfrutar de la comida en buena compañía, ya que en el lugar hay una variada oferta de alimentación. Es importante destacar que el pago es únicamente con tarjeta de crédito o débito.

El público tiene diferentes opciones para llegar al lugar. Si viaja en vehículo propio o transporte privado, puede viajar por la carretera Próspero Fernández, desde Alajuela o Belén. Se recomienda ingresar “Parque Viva” en la aplicación Waze y elegir la mejor ruta entre los accesos 1, 2, 3 o 4.

Para quienes opten por el transporte público, pueden tomar la línea de buses TUASA en San José (terminal ubicada al costado norte del barrio La Merced) con destino a Alajuela. Desde ahí, deben abordar el autobús hacia Rincón Herrera, que los dejará en la parada de Parque Viva.

Tome en cuenta que no se permite el ingreso de los siguientes objetos: punzocortantes, armas, alimentos o bebidas, drogas o sustancias ilegales, lentes de cámaras profesionales, maletines o bultos grandes, cigarrillos o vapes, drones, sillas, hieleras, bancos, encendedores, sombrillas grandes, envases de vidrio o latas, aerosoles o sprays, cadenas u objetos metálicos grandes, palos de selfie extendibles y mascotas.

Así que tome nota y disfrute al máximo de la experiencia que ofrece Parque Viva.