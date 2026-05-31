Spotlight

La noche en que Ed Sheeran ‘frenó’ la lluvia para su concierto en Costa Rica: ‘¡Son un país maravilloso!’

El artista creó loops que parecían eternos y resonaban junto a los miles de fanáticos que atendieron su llamado, en una noche que pasó del frío al calor gracias a sus acordes.

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Ed Sheeran, concierto
Bajo una lluvia que terminó rindiéndose a la música, Ed Sheeran convirtió el Estadio Nacional en refugio para todos los corazones que llegaron a cantarle. (Rafael Pacheco)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ed SheeranConciertosConcierto internacionalConciertos 2026
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.