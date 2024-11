Bryan Adams cumple 65 años y recordamos el único concierto que ha dado en Costa Rica

El músico y cantante canadiense Bryan Adams, toda una leyenda de la música romántica internacional, está de celebración por su cumpleaños número 65. Desde Spotlight le damos un regalo a sus fans recordando el único concierto que el artista ha dado en Costa Rica.

Adams nació el 5 de noviembre de 1959 en Kingston, Canadá. Saltó a la fama en Estados Unidos y su natal Canadá en 1983 con el álbum Cuts Like a Knife. En 1984 lanzó Reckless, un álbum que contenía su primer tema número uno, Heaven, además de éxitos como Run to You, Summer of ’69 e It’s Only Love, temas infaltables en sus repertorios en concierto.

En 1991, Bryan Adams hizo historia con la canción (Everything I Do) I Do It for You, con la que se colocó en el primer lugar de las listas de múltiples países, incluyendo un récord histórico de 16 semanas en el primer lugar en el Reino Unido. Esta canción es infaltable en cualquier lista de éxitos románticos en inglés.

En octubre de 2019, el músico se presentó por única vez en Costa Rica. La cita con sus fans ticos fue en el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva, gracias a su gira internacional titulada Shine A Light.

La crónica publicada en La Nación sobre ese recital destacó que la música romántica estaba más viva que nunca y que Adams es, y ha sido, uno de sus grandes representantes.

(Video) Bryan Adams en vivo en Costa Rica

Esa noche, el intérprete rompió el hielo con la canción Somebody. Luego siguieron temas como Can’t Stop This Thing We Started, Run to You, Shine a Light, Heaven, Go Down Rockin’, It’s Only Love, Cloud Number Nine, You Belong to Me, Have You Ever Really Loved a Woman?, When You’re Gone y, por supuesto, (Everything I Do) I Do It for You.

El recital se movió entre sentimientos de amor y nostalgia. Tanto Adams desde el escenario, como el público en el anfiteatro, disfrutaron al máximo del romance musical.

A continuación, les presentamos algunas de las fotos de aquella inolvidable noche.

En el 2019, el concierto de Bryan Adams en Costa Rica fue una descarga de emociones lideradas por el romanticismo del canadiense. (Mayela Lopez)

El Anfiteatro Coca-Cola, del Parque Viva, fue el testigo del único concierto que ha dado Bryan Adams en Costa Rica. (Mayela Lopez)

El público que acompañó a Bryan Adams en su concierto en Costa Rica esperó muchos años por verlo en nuestro país. (Mayela Lopez)

En su concierto en Costa Rica, Bryan Adams sorprendió al público hablando un poco en español.

Bryan Adams interpretó éxitos como 'Cloud Number Nine', 'You Belong to Me', 'Have You Ever Really Loved a Woman?', 'When You’re Gone' y, por supuesto,' (Everything I Do) I Do It for You'. (Mayela Lopez)