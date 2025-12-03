Sabores

Palomitas gourmet: El lujo crujiente del grano entero

Las palomitas de maíz USA dejaron hace mucho de ser una botana de cine para convertirse en un lienzo gastronómico. Detrás de cada bocado hay un pequeño tesoro nutricional: el maíz palomero es un verdadero grano entero, con fibra, vitaminas y minerales que permanecen intactos cuando revienta.

Por PopCorn USA

Presentado por: PopCorn USA

