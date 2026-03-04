Jacó encenderá las brasas con campeones mundiales del BBQ este 6, 7 y 8 de marzo

Este 6, 7 y 8 de marzo, Jacó se prepara para convertirse en la capital del barbecue internacional con la realización del Jacó Beach Barbecue Block Party 2026, el festival gastronómico y cultural más relevante de la costa pacífica de Costa Rica.

Jacó Walk será el escenario de una competencia de clase mundial que reunirá a figuras internacionales de alto prestigio, entre ellas el reconocido equipo Gettin’ Basted, cuatro veces campeón mundial del BBQ y uno de los referentes más influyentes del circuito competitivo global.

Desde su primera edición, el Jacó Beach Barbecue Block Party se ha posicionado como una plataforma estratégica para el desarrollo económico del cantón de Garabito.

A su participación se suma el actual campeón del Barbecue Challenge 2025, así como equipos y competidores del más alto nivel provenientes de Panamá, El Salvador, Estados Unidos y Costa Rica, consolidando el evento como una vitrina internacional de excelencia culinaria.

El Jacó Beach Barbecue Block Party 2026 cuenta con el apoyo de la Cámara de Turismo y Comercio Sostenible del Pacífico Central CATUCOSO y el respaldo oficial de la Municipalidad de Garabito, fortaleciendo su carácter estratégico como plataforma de desarrollo económico, turístico y comercial para el cantón.

Sede estratégica: Jacó Walk. El festival se desarrollará en Jacó Walk, el principal centro comercial y punto de encuentro de la ciudad, cuya infraestructura moderna, ubicación privilegiada y alta circulación peatonal garantizan condiciones óptimas tanto para la experiencia del público como para la activación de marcas.

El Jacó Beach Barbecue Block Party 2026 combinará competencia gastronómica de alto nivel con experiencias interactivas y actividades familiares, entre ellas:

Competencia BBQ “People’s Choice” con votación digital.

Talleres y degustaciones especializadas.

Conciertos y espectáculos culturales.

Carrera recreativa al atardecer frente al mar con meta en Jacó Walk.

Zona Familiar con actividades gratuitas.

Gran final BBQ y cierre oficial con DJ Party.

El Jacó Beach Barbecue Block Party 2026 se consolida así como el punto de encuentro entre sabor, comunidad, deporte, cultura, turismo y desarrollo económico sostenible.