Revista Perfil

Sisifemia: el síndrome de trabajar sin pausa

Jornadas interminables, presión constante y la sensación de que el esfuerzo nunca es suficiente son parte de un fenómeno cada vez más frecuente en el entorno laboral.

EscucharEscuchar
Por Heilyn Gómez V

¿Siente que trabaja todo el día y aun así termina con la sensación de que no avanzó? ¿Le cuesta desconectarse, vive agotado y aun así sigue exigiéndose más? Tal vez no se trate únicamente de estrés laboral. Podría estar enfrentando un fenómeno conocido como sisifemia.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Salud laboralrevista PerfiltrabajoestrésSisifemia
Heilyn Gómez V

Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.