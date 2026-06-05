Sisifemia: el síndrome de trabajar sin pausa

¿Siente que trabaja todo el día y aun así termina con la sensación de que no avanzó? ¿Le cuesta desconectarse, vive agotado y aun así sigue exigiéndose más? Tal vez no se trate únicamente de estrés laboral. Podría estar enfrentando un fenómeno conocido como sisifemia.

(Juan Pablo Solís/Ilustración Juan Pablo Solís para revista Perfil)

La sisifemia toma su nombre de Sísifo, el personaje de la mitología griega condenado a empujar eternamente una enorme roca montaña arriba, solo para verla caer una y otra vez antes de llegar a la cima. Una metáfora que, para muchos trabajadores, se parece demasiado a su realidad diaria.

Aunque el término todavía resulta desconocido para muchas personas, Karla Montenegro, experta en salud ocupacional y psicología laboral comentó que se trata de un fenómeno relacionado con la sobrecarga de trabajo, la presión por rendir constantemente y la sensación de estar atrapado en una rutina laboral interminable.

A diferencia del estrés ocasional, este trastorno se caracteriza por una percepción permanente de carga laboral excesiva, metas inalcanzables y una necesidad continua de responder a nuevas exigencias.

Quienes la padecen suelen sentir que el trabajo nunca termina. Incluso cuando completan tareas importantes, inmediatamente aparecen nuevas responsabilidades, correos, reuniones o pendientes que vuelven a generar presión.

La hiperconectividad también juega un papel clave. El acceso permanente al celular, plataformas de mensajería y correos corporativos ha borrado los límites entre la vida laboral y personal, haciendo que muchas personas permanezcan disponibles prácticamente las 24 horas.

Un problema cada vez más común

Diversos estudios internacionales relacionados con salud ocupacional han evidenciado un incremento en los niveles de agotamiento laboral tras la pandemia y el auge del trabajo híbrido o remoto.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, las jornadas laborales extensas aumentan considerablemente el riesgo de ansiedad, depresión, enfermedades cardiovasculares y agotamiento emocional.

Además, investigaciones sobre bienestar laboral han demostrado que la cultura de la hiperproductividad, donde descansar se percibe como falta de compromiso, está generando trabajadores cada vez más cansados, desconectados emocionalmente y con mayores niveles de frustración.

Para la psicóloga laboral Karla Montero, especialista en bienestar organizacional, la sisifemia representa “la sensación constante de correr detrás de objetivos que nunca terminan”.

“Muchas personas ya no trabajan únicamente para cumplir funciones. Trabajan bajo una presión permanente por demostrar productividad, responder rápido, estar disponibles y hacer más cada día. El problema es que el cuerpo y la mente tienen límites”, explica.

Síntomas frecuentes

Agotamiento constante

Sensación de no avanzar

Dificultad para desconectarse

Ansiedad y frustración

Problemas físicos: dolores musculares, migrañas, insomnio, problemas digestivos y tensión corporal

Pérdida de motivación

¿Cómo prevenirla?

Especialistas coinciden en que la prevención de este trastorno requiere cambios tanto individuales como empresariales.